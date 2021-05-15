Yıldızı günden güne daha çok parlayan, Hollywood dünyasının genç ve başarılı oyuncularından biri olan Jennifer Lawrence; bazı önemli film serileri ile izleyicilerin gönlünü kazanmış olsa da performansıyla göz doldurduğu ve hatırı sayılır IMDb puanlarına ulaşan farklı filmlerde de rol adı.

Jennifer Lawrence henüz oldukça genç bir yaşta olmasına rağmen, yıllarını Hollywood dünyası için harcayan pek çok ismin ulaşmayı hayal bile edemediği başarılı bir kariyere sahip. Bu kariyerini bir de En iyi Kadın Oyuncu dalında layık görüldüğü Oscar ödülü ile taçlandıran Jennifer Lawrence, her geçen gün kendini geliştirmeye ve unutulmaz filmlere performansı ile imza atmaya devam ediyor.

Pek çok izleyiciyi için Jennifer Lawrence demek The Hunger Games ve X-Men demek, elbette bu filmler de listede var ancak genç oyuncunun performansıyla göz doldurduğu birçok film daha var. Öyle ki, böyle bir liste tüm Jennifer Lawrence yapımları için yeterli gelmeyecektir. Hayranlar, oyuncunun IMDb sayfası üzerinden adı sanı pek duyulmamış farklı yapımlara da ulaşabilirler.

En yüksek IMDb puanına sahip Jennifer Lawrence filmleri:

X-Men: Days Of Future Past – 7,9

Silver Linings Playbook – 7,7

The Hunger Games: Catching Fire – 7,5

American Hustle – 7,2

Winter’s Bone – 7,1

Passengers – 7,0

The Burning Plain – 6,8

Like Crazy – 6,7

Red Sparrow – 6,6

Mother! – 6,6

Geceleri koridordaki ışığı açık bırakın: Mother!

Tür: Dram, Korku, Gizem

Vizyon tarihi: 2017

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris

IMDb: 6,6

Jennifer Lawrence ana akım, gişe filmlerin yanı sıra Darren Aronofsky imzalı; eleştirmenlerden başarılı yorumlar alan ancak pek çok izleyici tarafından pek takdir edilmeyen Mother! gibi filmlerde de de rol alıyor. Filmde şair bir adam ve onun karısının hikayesini izliyoruz. Metaforik anlatımların yoğun olduğu filmde, hayata dair pek çok konu şairin karısı üzerinden seyirciye anlatılıyor.

Bir Rus suikastçisinin hikayesi: Red Sparrow

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts

IMDb: 6,6

Dünyanın en meşhur bale gösterilerinin baş dansçıları genellikle Rus balerinlerdir ve oldukça başarılıdırlar. Ya bunlardan bazıları Rus hükümeti tarafından titizlikle eğitilmiş birer suikastçi ise? Jennifer Lawrence’ı suikastçi olması için eğitilmiş bir Rus balerin olarak izlediğimiz filmde, suikastçinin ilk görevi bir CIA ajanını ortadan kaldırmaktır. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmez bazı ajanlar, ikili oynamak zorunda kalır.

Festivallerde bol bol ödül alan: Like Crazy

Tür: Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2011

Yönetmen: Drake Doremus

Oyuncular: Felicity Jones, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence

IMDb: 6,7

Like Crazy, oldukça düşük bütçeli bir yapım ancak filmdeki diyalogların büyük kısmının oyuncuların doğaçlaması ile ortaya çıkması gibi farklı özellikleri sayesinde Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne layık görülmüştür. Filmde İngiliz bir değişim öğrencisinin ABD’de aşkı bulmasını ancak vizesi bitince ülkeden ayrılmak zorunda kalmasının hikayesini izliyoruz. Bu basit hikaye, doğru işlenişi ile izleyiciyi etkileyen bir yapıma dönüşüyor.

Kuşak çatışmaları üzerine eleştirel bir yaklaşım: The Burning Plain

Tür: Suç, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Guillermo Arriaga

Oyuncular: Charlize Theron, John Corbett, José María Yazpik

IMDb: 6,8

Her zaman biraz zorlu ve karmaşık olan anne-kız ilişkilerine farklı bir bakış açısı ile yaklaşan The Burning Plain filminde iki aşamalı bir hikaye izliyoruz. İlk aşama günümüzdeki anne ve kızını, ikinci aşama ise annenin genç halini anlatıyor.

2010'lu yılların en popüler bilim kurgu filmlerinden: Passengers

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2016

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

IMDb: 7,0

Yeni bir gezegene koloni kurmak için gidilecek, yolcular birkaç on yıl boyunca uyuyacak ve böylece zamanın olumsuz etkileri ortadan kalkacaktır. Böyle başarılı bir plan ancak bir yolcunun olması gerekenden 90 yıl önce uyanması ile bozulabilirdi. Bir arıza sonucu uyanan karakterimizin yalnız kalmama isteği ile başka bir yolcuyu daha uyandırmasıyla işler daha da karmaşık hale gelecek ve bir uzay gemisinde iki yalnız yolcunun garip hikayesi şekillenecektir.

Gerilimin hiç düşmediği Winter’s Bone:

Tür: Macera, Dram, Gizem

Vizyon tarihi: 2010

Yönetmen: Debra Granik

Oyuncular: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt

IMDb: 7,1

Eleştirmenlere göre Jennifer Lawrence’ın yıldızlaştığı yapım olarak görülen bağımsız gerilim filmi Winter’s Bone, zorlu bir iklimde hayatta mücadelesi veren genç bir kızın hikayesini konu alıyor. Zorlu doğa koşullarında ailesine bakmak zorunda kalan genç Dolly, bir de uyuşturucu bağımlısı babasının tek varlıkları olan dağ evlerini kaybetmesi sonucu iyice içinden çıkılmaz bir mücadelenin içine girer.

Eşine az rastlanır bir suç hikayesi: American Hustle

Tür: Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2013

Yönetmen: David O. Russell

Oyuncular: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper

IMDb: 7,2

Oyuncu performanslarıyla dikkat çeken filmde, 80’ler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki suç dünyası anlatılıyor. Başarılı bir dolandırıcı, bir mafya babasını alt etmek için bir FBI ajanı ile birlikte çalışmak zorunda kalır. Elbette bu dolandırıcı yalnız çalışmamaktadır, yanında Jennifer Lawrence’ın hayat verdiği eşi de vardır. Zaten karmaşık olan suç dünyası, içine bir FBI ajanı girmesiyle her saniyesi gerilim dolu bir maceraya dönüşür.

Açlık Oyunları serisinden: Catching Fire

Tür: Aksiyon, Macera, Gizem

Vizyon tarihi: 2013

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

IMDb: 7,5

Aynı isimli kitap serisinden sinemaya uyarlanan 4 filmlik The Hunger Games serisi, kitaplarıyla okuyucuyu filmleriyle de izleyiciyi oldukça etkilemiştir. Serinin ikinci filmi olan The Hunger Games: Catching Fire ise serinin en yüksek IMDb puanına ulaşmış filmi durumunda. Film serisi fantastik bir dünyada, farklı bölgelerden yarışmacıların Açlık Oyunları isimli bir oyuna katılmalarını ve yalnızca bir kişi hayatta kalana kadar mücadele etmelerini anlatıyor.

Yüreğinizi ısıtacak hikayesi ile Silver Linings Playbook:

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2012

Yönetmen: David O. Russell

Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

IMDb: 7,7

Jennifer Lawrence’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran ve diğer oyuncuların da performanslarıyla göz doldurduğu Silver Linings Playbook filmi, bipolar bozukluk nedeniyle bir süredir akıl hastanesinde kalan bir adamın iyileşme ve karısı ile yeniden barışma sürecinde tanıştığı Tiffany isimli bir kızla girdiği ilişkiyi ve bu ilişki boyunca yaşanan keyifli ve aynı zamanda romantik hikayeyi anlatıyor.

...ve tabii ki de X-Men: Days Of Future Past:

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman

IMDb: 7,9

Marvel dünyasının en önemli hikayelerinden biri olan X-Men, uzun yıllardır sinema perdesinde seyirciyle buluşuyor. X-Men: Beginnings serisinin ikinci filmi olan X-Men: Days Of Future Past, Jennifer Lawrence’ın en yüksek IMDb puanı alan filmidir. X-Men, bir mutant okulunda iyi birer kahraman olmaları için yetiştirilen genç mutantları ve onların hem toplumla hem de kötülerle girdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor.

Hayranlarının kaçırmaması gereken, en yüksek IMDb puanlarına sahip Jennifer Lawrence filmlerini listeledik ve filmlerin hikayelerinden kısaca bahsettik. Jennifer Lawrence’ın rol aldığı, bu listeye giremeyen ve bu listeye girmeyi hak eden pek çok başarılı yapımı daha var.