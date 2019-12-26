2017'den beri Türkiye'de erişim engelli olan Wikipedia, bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. AYM Genel Kurulu, Wikipedia'ya yapılan engellemenin "ifade özgürlüğünü ihlal" ettiği sonucuna ulaştı. Alınan bu karar, Wikipedia'nın ülkemizde yeniden açılmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia, son birkaç yıldır Türkiye'de erişim engeline takılmış durumda. Erişim engelinin nedeni ise Türkiye'nin bazı terör grupları ile ilişkilendirilmesi. Hal böyle olunca da Türk yetkililer, 2017 yılında aldıkları bir kararla Wikipedia'ya erişim yasağı getirdiler. Wikipedia yetkilileri ise yıllardır, bu erişim engelinin kaldırılması için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Wikipedia konusunun Anayasa Mahkemesi'nin genel kuruluna taşındığından ve konunun, genel kurulda görüşüleceğinden bahsetmiştik. İşte şimdi bu görüşme yapıldı ve AYM, Wikipedia ile ilgili kararını verdi. AYM'nin kararı, Wikipedia'nın yeniden açılmasına yol açacak gibi görünüyor.

Konuyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın kapatılmasını "ifade özgürlüğünün ihlali" olarak yorumladı. Toplantı sırasında yapılan oylamadan 6'ya karşı alınan 10 oyla Wikipedia'nın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşıldı. Bu durumda, 2017 yılından beri Türkiye'den erişemediğimiz Wikipedia, yeniden erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Wikipedia'yla ilgili nihai karar verilmiş oldu. Böylelikle Wikipedia'ya erişim yeniden açılacak ve Türkiye'deki internet kullanıcıları, Wikipedia'yı yeniden kullanabilecekler. 26 Aralık saat 15:35 itibarıyla hala erişime kapalı olan Wikipedia'nın kullanıma ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.