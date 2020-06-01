Başrolünde Keanu Reeves’in olduğu John Wick serisinin yaratıcısı olan Amerikalı yönetmen Chad Stahelski, heyecanla beklenen Matrix 4 için yönetmen Lana Wachowski ile birlikte çalışıyor. Bir röportajda konuşan Stahelski, dördüncü devam filminde “çılgın aksiyon sahneleri” olacağını söyledi.

Chad Stahelski, John Wick evreninin arkasındaki isim olarak bilinse de, ünlü sinemacı aynı zamanda Hollywood'un en başarılı dublör koordinatörlerinden biri. 1999 yılında vizyona giren ilk Matrix filminin de dublör koordinatörlüğünü yapan Stahelski, şu anda Lana Wachowski tarafından geliştirilen Matrix 4 ile efsanevi bilim kurgu evrenine geri döndü.

ABD’nin önde gelen sinema ve medya dergilerinden The Hollywood Reporter’a konuşan başarılı yönetmen ve yapımcı, “fantastik bir zihne sahip” dediği Wachowski’nin, yaratıcılık anlamında sektörde çalıştığı en eşsiz insanlardan biri olduğunu söyledi.

John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, Matrix 4'ün aksiyon sahnelerini tasarlayacak

Wachowski’nin yeni Matrix filmi için harika fikirlere sahip olduğunu belirten Stahelski, “Görsel stili biliyor. Kafasındaki düşünceleri nasıl anlatacağını biliyor. İş birliğine sonuna kadar açık. Lana'nın yaratmaya çalıştığı görsel konseptle yapmaya çalıştığı şeyi başarmasına nasıl yardımcı olabiliriz? Tamamen bu düşünce ile çalışıyoruz” dedi.

Matrix ve John Wick serilerinde hafızalara kazınan pek çok sahnenin altında Stahelski'nin imzası bulunuyor. Bu da efsanevi bilim kurgu serinin dönüşünü dört gözle bekleyen Matrix hayranlarının beklentilerini muazzam şekilde artırıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Matrix 4'te Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler

The Matrix 4’ün “çılgın verici aksiyon sahnelerine” sahip olacağını söyleyen başarılı yönetmen, “Wachowski’nin bizlere sunduğu fikirler hem havalı hem de heyecan vericiydi. Bir sonraki Matrix filminde ne yaptığı hakkında söyleyebileceğim tek şey, eğer Matrix üçlemesini seviyorsanız, beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak. Yaptığı işi seviyorum. Çünkü hayranların ne istediğini anlıyor” ifadelerini kullandı.

Matrix efsanesinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, serinin dördüncü halkasında sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler. Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II, efsane dizi How I Met Your Mother ile gönüllerde taht kuran Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi Minhunter’dan tanıdığımız Jonathan Groff, Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Matrix 4’ün senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski yapacak. Heyecanla beklenen filmin konusu hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz; ancak Matrix 4’ün Neo’nun gençliğine odaklanacağı söyleniyor. Film, Stahelski'nin yönetmenliğini yapacağı John Wick 4 ile aynı gün, aynı 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.