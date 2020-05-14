Matrix 4’ün çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Ortaya çıkan yeni bilgiler film ekibinin temmuz ayının başında çekimlere yeniden başlayacağını gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok filmin çekimleri ertelenmişti. Salgın nedeniyle çalışmaları duran filmler arasında Matrix 4 de yer alıyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler, filmin çekimlerinin birkaç ay sonra başlayacağını gösteriyor.

Matrix 4’ün çekimleri, şubat ayında San Francisco’da başlamıştı. Mart ayının ortasında San Francisco’daki çekimlerin tamamlanmasının ardından Berlin’deki çekimler için hazırlıklar başladı ancak koronavirüs salgını, tüm yapımlar gibi Matrix 4'ün çekimlerine de balta vurdu.

Matrix 4 oyuncularına verilen izin 6 Temmuz'da sona eriyor

Ortaya çıkan yeni bilgiler Warner Bros’un, Matrix 4’ün çekimlerine temmuz ayının başında başlamak için umutlu olduğunu gösteriyor. Matrix 4’le ilgili şirkete yakın kaynaklara ulaşan Variety, filmin yönetmeni Lana Wachowski’nin filmin oyuncularına 8 haftalık izin veren bir belge, imzaladığını belirtti. Wachowski’nin oyunculara verdiği izin, 6 Temmuz tarihinde sona eriyor.

Beklentiler, ünlü bilim kurgu serisinin merakla beklenen dördüncü filminin çekimlerinin oyuncuların izninin bittiği 6 Temmuz’da başlaması yönünde. Ancak koronavirüs salgınının gidişatı geri kalan her şey gibi Matrix 4’ün geleceğini de değiştirebilir.

Matrix 4’ün çekimleri bir süredir durdurulmuş olmasına rağmen filmin vizyon tarihi ile ilgili bir değişiklik açıklaması henüz gelmedi. Filmin çekimleri başladığında 2021’de vizyona gireceği de belli olmuştu. Warner Bros., filmin çekimlerinin şu an devam ettirilememesine rağmen takvimde henüz bir değişiklik yapmadı.