Joker'in Gerçek İsminin Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Sinema ve çizgi roman dünyasının gelmiş geçmiş en gizemli karakterlerinden biri olan Joker'in gerçek adı ortaya çıktı.

Joker, Batman ve DC evreninin en çok öne çıkan karakterlerinden biridir. Hatta The Dark Knight isimli Nolan şaheserinde, filmin adının Joker olabilecek kadar öne çıktığı dahi söylenir. Batman: The Killing Joke isimli muhteşem çizgi romanla geçmişine dair çok şey öğrendiğimiz, ancak daha sonrasında DC'nin bu çizgi romanı evrenin hikayesinden çıkarmasıyla yeniden gizeme bürünen Joker'in gerçek ismi ortaya çıktı.

Joaquin Phoenix tarafından canlandırılacak olan ve Joker'in orijin hikayesini bizlerle buluşturacak olan bir film şu an prodüksiyon aşamasında. Joker filminin prodüktörlüğünü ve senaristliğini üstlenen Todd Phillips, Instagram hesabından Joker'in bir fotoğrafını paylaştı ve altına sadece şu notu düştü: Arthur.

Böylelikle neredeyse onlarca yıldır merak edilen ve Joker'in bu karaktere bürünmeden önceki gerçek ismi de ortaya çıkmış oldu. Film böylelikle bir miktar daha ilgimizi çekmiş bulunuyor. Takvimde bir sorun yaşanmazsa, film 4 Ekim 2019 tarihinde bizlerle olacak.