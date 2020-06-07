İlk sezonuyla oldukça beğeni toplayan The Mandalorian’ın yaratıcısı Jon Favreau, ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Favreau, dizinin yeni sezonunun planlandığı gibi ekim ayında izleyicilerle buluşacağını söyledi.

Geçtiğimiz senenin kasım ayında başlayan The Mandalorian, oldukça olumlu yorumlarla karşılanmış ve dizinin hayranları ikinci sezonu beklemeye başlamıştı. Sevilen dizinin ikinci sezonunun yayınlanma tarihiyle ilgili dizinin yaratıcısı Jon Favreau’dan açıklama geldi.

Jon Favreau, The Mandalorian’ın ikinci sezonunun ekim ayında izleyicilerle buluşacağını söyledi. Disney+ sosyal medya hesaplarından ise normal yayınlanma tarihinden bir ay kadar daha sonra yayınlanacağı iddia edilmişti. Tabii şu an pek de normal olmayan bir sürecin içerisinde olmamız sebebiyle herhangi bir gecikme ihtimali için oldukça olağan diyebiliriz.

“The Mandalorian, planlandığı tarihte yayınlanacak”

ATX TV Festival’a konuşan Favreau, The Mandalorian’ın ikinci sezonunun ekim ayında yayınlanacağını söyledi. Şu an dünyanın içinde olduğu durumu düşünecek olursak Favreau ve ekibinin beklenenden çok daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Jon Favreau, ikinci sezonun çekimleri ve yayın tarihiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Karantinadan önce fotoğraf çekimlerini bitirdiğimiz için çok şanslıyız, bu yüzden teknolojide gelişmiş olan Lucasfilm ve ILM’e teşekkür ederim. Görsel efektleri düzenleme işlerini uzaktan yapabildik… Planlandığı gibi ekim ayında Disney+’ta yayında olacak.”

Favreau, ilk sezonu sevenlerin ikinci sezonda da hayal kırıklığına uğramayacaklarını ima ederek “İnsanların ilk sezonda sevdikleri şeyin üstüne kurulmuş olacak. Yeni bir sezonmuş gibi hissettirmeyecek, devam eden bir iş gibi hissettirecek” dedi. İlk sezonda kimsenin diziden bir beklentisi olmaması, Favreau ve Dave Filoni’ye karışılmamasının ortaya oldukça güzel bir iş çıkmasını sağladığını ve ikinci sezonda bu rahatlığın sağlanmayacağını düşünenler bulunuyor.

The Mandalorian’ın ikinci sezonunun tam olarak ne zaman yayınlanacağıyla ilgili şu an için net bir tarih bulunmuyor. Ancak bu yaz ayları içerisinde hem ilk tanıtım videosunun yayınlanması hem de dizinin yayınlanma tarihinin açıklanması bekleniyor.