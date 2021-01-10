Efsane Tetris Oyuncusu Jonas Neubauer Hayatını Kaybetti

Tarihin en ikonik oyunlarından biri olan Tetris'i gerçekleştirdiği eğlenceli Twitch yayınlarıyla yeniden popülerleştiren, Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nda 7 kez şampiyon olan yetenekli oyuncu Jonas Neubauer, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık olarak 40 yıl önce ilk kez oyuncularla buluşan ve o günden bu güne tarihin en ikonik oyunlarından biri haline gelen Tetris, halen daha özel turnuvalar düzenlenen, çıkan yeni oyunlarıyla da popülaritesini sürdürmeye devam eden harika bir oyun.

Tetris'in son yıllarda yeniden popüler olmasına katkı sağlayan isimlerden biri ise gerçekleştirdiği Twitch yayınlarında ve YouTube videolarında Tetris taktiklerini paylaşan, eğlenceli oyun videolarıyla oyunculara Tetris'i yeniden sevdiren başarılı oyuncu Jonas Neubauer'di. Neubauer, Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nda yedi kez şampiyon olmuş, son olarak iki sene önce katıldığı şampiyonada çekişmeli ve keyifli bir yarış sonrası galibiyeti 16 yaşındaki rakibine kaptırmıştı.

Neubauer, tetris gibi zeka ve ciddi refleks gerektiren bir oyunda yıllarca genç rakiplerinin karşısında üstünlük sağlayarak şampiyon olmayı başarmış, yayınlarında ise onu şampiyon yapan taktiklerini oyun severlerle paylaşmaya devam etmişti.

4 Ocak tarihinde hayatını kaybettiğinde 39 yaşındaydı:

Jonas Neubauer'in ölüm haberi kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. 4 Ocak tarihinde hayatını kaybettiği belirtilen Neubauer'in ölüm sebebi net bir şekilde belirtilmemekle birlikte paylaşılan tweet'te 'tıbbi bir acil durum' sebebiyle olduğu bilgisi verildi.

Tetris efsanesinin ölüm haberinin paylaşılmasının ardından oyuncunun sevenleri de üzüntülerini dile getiren mesajlar yayınladılar. Genç yaşta hayatını kaybeden Jonas Neubauer'in YouTube kanalında yer alan videolarına göz atmak için buraya tıklayabilir, izlerken büyük keyif alacağınız, 16 yaşındaki rakibi ile kıyasıya mücadele ettiği 2018 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası finaline buradan ulaşabilirsiniz.