NASA, Jüpiter'in uydusuna düzenlenecek Clipper görevinde kullanılacak sondadan görüntüler paylaştı. Yaşam arayacak araç, Ekim 2024'te 5 buçuk yıl sürecek yolculuğuna başlayacak.

Jüpiter’in gezegene en yakın ikinci uydusu konumunda bulunan Europa, dünya dışı yaşam arayışları konusunda büyük önem arz ediyor. Uzmanların tahminlerine ve şu ana kadar yapılan keşiflere göre yüzeyin altında su bulunma ihtimali var. Bu nedenle de yaşamı destekleyebileceği düşünülüyor.

NASA, yakın zamanda Europa’ya yönelik bir görev gerçekleştirecek. Ajans, dün bu görevde kullanılacak sondayı bizlerle buluşturdu. Görevden detaylar da paylaşıldı.

Europa’ya varması 5 yıldan fazla sürecek “Clipper” isimli araç, ekim ayında gönderilecek

NASA’nın geliştirdiği 5 milyar dolarlık uzay sondası, şu sıralarda ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda geliştiriliyor. Araştırmacılar, aracın Europa yolculuğunda herhangi bir sorun yaşamaması için kirletici maddelerden arınmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Clipper görevinin bir illüstrasyonu,

Aracın ismi “Clipper” ile aynı adı taşıyan görev, bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki ekim ayının 10'unda başlayacak. Araç, Space X’in Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak. Sondanın yolculuğu beş buçuk yıl sürecek. 2030 yılında varış noktasına ulaşması bekleniyor. 2031’e kadar ise Jupiter ve uydunun yörüngesine girerek çalışmalarına başlayacak.

NASA, "Evrende yalnız mıyız?" sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor

NASA’nın Clipper ile amacı Europa’da yaşamı destekleyen unsurların bulunup bulunmadığını bulmak. Projede görev alan bilim insanlarından biri olan Bob Pappalardo da görev ile ilgili “NASA’nın anlamak istediği temel sorulardan biri şu: ‘Evrende yalnız mıyız?’ Yaşam için gerekli koşulları bulursak sistemimizde iki yaşam örneğinin yer aldığını keşfetmiş olacağız. ” ifadelerini kullanıyor.

Clipper Europa’ya vardığında aletleriyle uydunun oluşumunu inceleyecek. Bu incelemelerin ana odağı da yüzeydeki buzun altında su bulunup bulunmadığını anlamak olacak. NASA’nın temel amacının yaşamı destekleyen şartları bulmak olduğunu, yani yaşam formları bulmak olmadığını belirtelim.

Tabii ki yoğun radyasyon ve iletişim gecikmeleri gibi olası zorluklar da var. Ancak NASA, görev hakkında umutlu. Europa’da yapılacak bir keşfin, evrende daha fazla yaşam barındıran bölge bulunması ihtimallerini güçlendireceğini söylüyor. Neler olacağını görmek için biraz beklememiz gerekecek.