Mart ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Justice League'in Zack Snyder versiyonu için yeni bir video klip yayınlandı. Videoda Zack Snyder'ın açıklamalarına göre pek çok easter egg bulunuyor.

Justice League, 2017 yılında izleyicilerin karşısına çıkmış ancak ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı olarak tarihe geçmişti. Hem eleştirmenlerden hem de DC hayranlarından olumsuz yorumlar alan yapım, gişede de beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

Bunun arkasındaki en büyük sebep olarak ise filmin çekimleri esnasında yaşanan mecburi yönetmen değişikliği gösteriliyordu. Çekimler esnasında Zack Snyder'ın kızının hayatını kaybetmesi üzerine filmi Joss Whedonn devralmıştı. Bu da kimilerine göre filmde kopuklukların olmasına sebebiyet vermişti. O tarihten bu yana özellikle DC hayranları Zack Snyder'ın kendi versiyonunu yayınlaması için çeşitli kampanyalar başlatmıştı. Nihayet geçtiğimiz yıl filmin Zack Snyder versiyonu duyurulmuş, bu da serinin hayranlarında büyük bir heyecan yaratmıştı. 70 milyon dolarlık bir destekle projeye başlayan Zack Snyder, daha önceki filmde yer almayan sahneler için de çekimler gerçekleştirdi.

Filmin yayınlanmasına günler kala 2 dakikalık yeni bir video geldi:

Zack Snyder'ın Justice League'i 18 Mart tarihinde HBO Max'te yayınlanacak. Toplamda 4 saat 2 dakikalık uzunluğa sahip olacağı onaylanan filmde 2017'de yayınlanan versiyondan pek çok farklılık olacağı biliniyor.

Filmin karşımıza çıkmasına günler kala Zack Snyder tarafından yayınlanan yeni videoda Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck), Cyborg (Ray Fisher) ve Flash (Ezra Miller) yer alıyor. Arkada Tom Waits'in Time şarkısının eşlik ettiği videoda, Zack Snyder'a göre pek çok easter egg yer alıyor.

Zack Snyder aynı zamanda filmden önce hayranların sorularını yanıtlamak ve film hakkında konuşmak için IGN Fan Fest'te bir canlı yayına katıldı. Justice League hakkında soruların yanıtlandığı, iddiaların değerlendirildiği yayında aynı zamanda gelecek filmler hakkında da konuşuldu.

Zack Snyder'ın Justice League'inden gelen yeni video:

Zack Snyder'ın katıldığı IGN Fan Fest yayını: