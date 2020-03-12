İtalya, Corona Virüsü Nedeniyle Tüm Mağazaları Kapatıyor

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya, şimdi de ülke genelinde eczane ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılmasına karar verdi.

Dünya genelinde büyük etkilere sahip olan corona virüsü (Kovid-19), özellikle İtalya’da can almaya devam ediyor. Ülke genelinde çok hızlı yayılarak binlerce insana bulaşıp yüzlerce canı alan virüs için çeşitli önlemler alınıyor. İtalya’da futbol liginin tatil edilmesinin ardından ülke başbakanı Giuseppe Conte, aldıkları yeni önlemleri duyurdu. Yapılan yeni açıklamaya göre ülke genelinde eczane ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazalar kapatılacak.

Bununla birlikte üretim ve ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarının askıya alınması zorunlu hale getirildi. Müşterilerine 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağı iletildi.

Çin’den sonra en çok ölüm İtalya’da yaşandı

Kovid-19’un en çok vurduğu ülkelerden olan İtalya’da virüs şu ana kadar 12.462’ye bulaştı ve bu kişilerden 827 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının bu kadar yüksek seviyelere ulaşmış olması, İtalya hükümetinin yeni önlemler almasına neden oluyor. Conte, salgın nedeniyle zor günler yaşayan aile, işletme ve sağlık sektörü için 25 milyar Euro’luk kaynak ayırdıklarını belirtmişti. İtalya’da sadece bugün 196 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkemizde de Görüldü

Dünya’da çok geniş yankılar uyandıran Kovid-19 salgını, dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde de resmi olarak görüldü. Yurt dışından gelen bir vatandaşımızda rastlanan virüs, ülke genelinde büyük panik yarattı.