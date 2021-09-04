Kablolarımızdaki O Silindir Şeklindeki Plastik Parça Nedir?

Bazı kablolarda bulunan o silindir şeklindeki parçanın ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Yeni cihazlarda fazla göremesek de herkesin en az 1 kere gördüğünü düşündüğümüz bu parça, kabaca cihazınızı istenmeyen sinyallerden koruyor. Bunu nasıl yaptığına gelin birlikte bakalım.

Çoğunlukla şarj cihazlarımızda karşımıza çıkan küçük bir parça olan ve kabloları çekmeye çalışırken her seferinde bir yerlere takılmasıyla ufak çaplı sinir eden Ferrit boğumunun asıl işlevini ve yokluğunda neler olabileceğini sizlere anlatacağız. Şimdiden söyleyelim, bir yerlere takılıyor diye sinir olduğumuz bu silindir, aslında oldukça önemli bir amaca hizmet ediyor.

Söz konusu parçaları yeni cihazlarda pek göremiyoruz fakat bu ortadan kalktığı anlamında gelmiyor. Onun yerine bu silindir dahili olarak karşımıza çıkıyor. Detaylarına geçmeden kabaca görevinden bahsetmek gerekirse bu silindir, cihazınıza istenmeyen sinyallerin girmesini engelliyor.

İster dahili ister harici olsun her cihaz bu işlemi yapmak zorunda:

Kablodan gelen akımı düzene sokarak enerji kaybını önleyen Ferrit boğumu, şarj işlemlerinin ve güç transferlerinin daha verimli gerçekleşmesinden sorumlu. Normal şartlarda kablodan geçen elektrik akımını başıboş bırakırsanız, elektromanyetik müdahale yüzünden muhtemelen akımda güç kaybı yaşarsınız.

Fakat bu noktada Ferrit boğumu, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaları içine alarak güç kaybının önüne geçiyor ve daha verimli, stabil bir akımın gerçekleşmesini sağlıyor. Elektronik aletlerimiz için oldukça kritik olabilecek bu işlemi, görmeye alıştığımız bu küçük parça gerçekleştiriyor.

Olmasaydı ne olurdu diye düşünecek olursak, karşınıza cızırtılar çıkarabilecek bu durum, yüksek frekanslarda cihazınızın bozulmasına kadar gidebilir. Bu sebeple dahili ya da harici her cihazda, cihaz için hayati önem taşıyan bu işlevi yerine getiren bir bölüm bulunur.

Dışarıdan plastik olarak görünseler de bu silindirlerin içini açtığınızda iki yarım ferrit seramik silindir karşınıza çıkar. Elektromanyetik parazitleri azaltmanın yanında cep telefonu gibi cihazlardan yayılan sinyalin de elektrik akımını etkilemesini önleyen bu silindirler günümüzdeki cihazlarda dahili olarak karşımıza çıkıyor.