Hazine ve Maliye Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti sunan kafe, lokanta gibi işletmelere uygulanan KDV oranlarını artırmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarında değişiklik yapılacağını gösteren açıklamalarda bulundu. Hazırlanan tebliğ taslağı, Gelir İradesi Başkanlığı internet sitesi üzerinden geçtiğimiz dakikalarda yayımlandı.

Tebliğ taslağı, görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete üzerinden yayımlandığında yürürlüğe girecek. Böylece kafe ve restoran gibi işletmelerde uygulanan KDV oranları artmış olacak.

Kafe ve lokantaların KDV oranı %10’a, alkollü içeceklerinki ise %20’ye çıkartılacak

Taslağa göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri gibi işletmelere uygulanan KDV oranları %10’a çıkartılacak. Normalde bu oranın %8 olduğunu belirtelim. Bu işletmelerdeki alkollü içeceklerin %18 olan vergisi ise %20’ye yükseltilecek.

Aynı zamanda gazino, bar, dans salonu, pavyon, birahane ve taverna gibi işletmelerin hizmetlerinde uygulanan KDV’de artacak. Böylece %18 olan KDV oranı, %20’ye çıkartılacak. Yürürlüğe girdiğinde kafe ve restoranlardaki fiyatların nasıl etkileneceğini birlikte göreceğiz. Ancak zaten yüksek olan fiyatların daha da artacağını söylemek yanlış olmaz.