Günümüzde, vergisel işlemlerin kolaylıkla ve hızla gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye’de gerçek kişilerin ve şirketlerin vergi ile ilgili işlemlerini sorunsuz şekilde yürütebilmeleri için de vergi kimlik numarası (VKN) bulunuyor. Peki, vergi no sorgulama nasıl yapılır ve vergi no öğrenme ne için gereklidir?

Vergi daireleri tarafından her bir vergi mükellefine yani vergi ödeme yükümlülüğü bulunan her bir birey ve şirkete tahsis edilen bu vergi numarası, vergi ile alakalı tüm işlemlerde kullanan benzersiz bir kimliktir.

Vergi iadeleri, vergi borcu sorgulama gibi pek çok işlemde kullanılan vergi numarasını sorgulama aşamasında nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizi detaylı içeriğimize alabiliriz.

Vergi kimlik numarası nedir?

Vergi Kimlik Numarası (VKN), Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her bir vergi mükellefine verilen ve onun vergisel kimliğini belirleyen 10 haneli benzersiz bir numaradır.

Bireyler için vergi kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile aynıdır. Şirketler ve diğer tüzel kişilikler için ise özel olarak tahsis edilir ve bu numara ile tüzel kişiliğin vergisel işlemleri gerçekleştirilir.

Vergi kimlik numarası neden gerekli?

Gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenen işlerin yapılması sırasında bu işlemlere muhatap ya da taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek, bu işlemlere ilişkin belge ve kayıtlarda da vergi numarasına yer vermek zorundadır.

Eğer vergi kimlik numarası yoksa bu işlemler yapılamayacağı için de vergi kimlik numarası alma zorunluluğu doğar.

Kurum ve kuruluşlar vergi kimlik numarasını nerelerde kullanılır?

Vergi borcu sorgulama

Vergi ödemeleri

Vergi beyannameleri

Vergi iadesi talepleri

Vergi mükelleflerinin faaliyetlerinin takibi

Vergi dairesi tarafından yapılan denetimlerde

Fatura düzenlemelerinde

Noterlik işlemlerde

Tapu işlemlerinde

İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil işlemlerinde

Çek ve senet kullanımında

Posta çeki hesabının açtırılmasında

Pasaport alımında

Her nev’i tahvil, bono ve borçlanma senedi işlemlerinde

Kredi kartı okuma makinesi işlemlerinde

Havale işlemlerinde

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki kurumlarca yapılacak işlemlerde

Ödünç para verme işlemlerinde

Özel finans kurumlarınca yapılan işlemlerde

Posta Merkezi işlemlerinde

Finansal kiralama işlemlerinde

Sigortacılık işlemlerinde

Vergi no. sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Tarayıcınızdan İnteraktif Vergi Dairesi web sitesini açın.

Tarayıcınızdan İnteraktif Vergi Dairesi web sitesini açın. Adım #2: “Kullanıcı Girişi”ne tıklayın.

“Kullanıcı Girişi”ne tıklayın. Adım #3: T.C Kimlik No, Vergi Kimlik No veya Kullanıcı Kodu ile şifrenizi girin. İsterseniz e-Devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz.

T.C Kimlik No, Vergi Kimlik No veya Kullanıcı Kodu ile şifrenizi girin. İsterseniz e-Devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz. Adım #4: Sol kısımda yer alan “Sorgulamalar/Doğrulamalar” bölümüne tıklayıp ilk sıradaki “Vergi Kimlik Numarası Sorgulama” seçeneğini seçin.

Sol kısımda yer alan “Sorgulamalar/Doğrulamalar” bölümüne tıklayıp ilk sıradaki “Vergi Kimlik Numarası Sorgulama” seçeneğini seçin. Adım #5: İstenilen bilgileri doldurun ve “Sorgula” bölümüne tıklayın.

e-Devlet üzerinden de vergi kimlik no. öğrenme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için e-Devlet’e giriş yapmanız ve arama butonuna “vergi kimlik numarası doğrulama” yazmanız yeterli. İstenilen kimlik doğrulamanın ardından direkt olarak Adım #2 kısmına ulaşabilirsiniz.

Gerçek kişilerin vergi kimlik numarası olur mu?

1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gerçek kişiler için ayrı bir vergi numarası yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlandı. Bu tarihten önceki vergi numaralarının T.C. kimlik numaraları ile eşleştirilmesinden sonra vergi numarası bulunması zorunlu belgelerde, gerçek kişiler sadece on bir haneli T.C. kimlik numarasını yazabilir hâle geldi.

Yurt dışında yerleşik bulunan, bulundukları ülkede çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yapacakları işlemlerde ise vergi no. şartı aranmamakta. İstenilen sadece çalışma veya oturma izin belgelerinin fotokopisidir. Eğer bunlar da yoksa pasaport fotokopisi istenir.

Yabancı uyruklu kişilerin vergi kimlik numarası var mı?

T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilere T.C. kimlik numarası verilmediğinden bu kişiler vergi dairelerince kendilerine verilen on haneli rakamdan oluşan vergi no.yu kullanabilirler.

Yabancı uyruklu kişiler nasıl vergi kimlik numarası alabilir?

Dijital Vergi Dairesi üzerinden yabancı uyruklu kişiler, vergi kimlik numarası alabilirler. Bunun için sadece linke tıklayıp gerekli alanları doldurmak yeterli.

Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra “Başvur” butonuna tıklamak gerekir. Yabancı uyruklu kişilere verilecek vergi kimlik numarası, pasaport numarasına istinaden işleme alınır.

Nasıl yapıldığını merak edebileceğiniz diğer içeriklerimiz: