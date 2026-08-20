Kameralı AirPods'u Bekleyenlere Üzücü Haber: Bu Yıl Gelmeyecek!

Apple’ın sızdırılan kameralı ve yapay zekâ destekli AirPods modeli, sanıldığı gibi yakın bir tarihte piyasaya sürülmeyecek.

Apple'ın kameralarla donatılmış yeni nesil AirPods modeli, şirketin yazılım güncellemesinde yanlışlıkla sızdırılan videolara ve ürünün daha erken çıkabileceği yönündeki beklentilere rağmen 2027 vizyonuna sadık kalacak.

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Şirketi yapay zekâ destekli giyilebilir teknolojiler pazarında öne geçirmeyi hedefleyen yenilikçi bu ürün, yaşanan tedarik zinciri ve yazılım aksaklıkları nedeniyle ertelemelerle karşı karşıya kalsa da geliştirme süreci kararlılıkla devam ediyor.

Sızan video sonrası daha erken çıkacağı düşünülüyordu

Geçtiğimiz günlerde MacBook'lar için yayınlanan bir geliştirici yazılımı güncellemesinde, Apple’ın henüz tanıtmadığı ürünlerine ait referanslar ve kameralı AirPods’un çalışır hâldeki bir videosu kazara ortaya çıkmıştı. Sızdırılan görseller, kulaklıkların etraftaki nesneleri analiz edip işlem yapabilen "Visual Intelligence" teknolojisiyle çalışacağını doğrular nitelikteydi.

Eylül ayındaki geleneksel iPhone lansmanı öncesinde yaşanan bu sızıntı, ürünün çok yakında çıkacağı yönünde heyecan yaratsa da şirket kaynakları çıkış tarihinin hâlâ 2027 olduğunu ve cihazın 2026 takviminde yer almadığını belirtiyor.

Apple, geliştirme sürecinde "B790" ve "B798" kod adlarına sahip iki farklı sürüm üzerinde çalıştı. Sızdırılan videodaki modelin, AirPods Pro 3 üzerine sensörler eklenerek geliştirilen B790 versiyonu olduğu belirtiliyor. Kameralı AirPods’un 2027’de pazara sunulması durumunda Apple, ilk akıllı gözlüğü, katlanabilir iPhone’u ve yapay zekâ destekli akıllı ev ürünleri gibi birçok yenilikçi ürünüle birlikte giyilebilir teknoloji pazarında büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.