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Samsung İlk Klipsli Kulaklığı Galaxy Buds On'u Tanıttı

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Samsung, kulağı tamamen tıkamayan açık dinleme deneyimine odaklanan ilk klipsli kablosuz kulaklığı Galaxy Buds On'u tanıttı.

Samsung İlk Klipsli Kulaklığı Galaxy Buds On'u Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda teknoloji şirketlerinin klipsli kulaklık kategorisine giriş yapmaya başladığını görmüştük. Yakın zamanda Xiaomi ilk bu tarzdaki kulaklığını tanıtmıştı. Şimdi ise Samsung’dan böyle bir hamle geldi. Güney Koreli teknoloji devi, ilk klipsli kulaklığı Galaxy Buds On’u resmen tanıttı.

Geleneksel kulaklıklarda kulak kanalını tamamen kapatan silikon uçlu modellere alışkınız ancak etrafımızdaki sesleri duymak veya gün boyu kulağımızda bir baskı hissetmeden müzik dinlemek istediğimizde bu tasarım biraz yorucu olabiliyor. İşte firmalar da bunu çözmek için açık tasarımlı klipsli kulaklıklara yöneliyor. Galaxy Buds On modeli de bunlardan biri. Kulak kanalını kapatmak yerine kulağın dış çevresini saracak şekilde oturan bu yapı, kullanıcının çevresel farkındalığını kaybetmeden ses dinlemesine imkan tanıyor.

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Samsung İlk Klipsli Kulaklığı Galaxy Buds On'u Tanıttı
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Karşınızda Samsung Galaxy Buds On

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Aktarılan bilgilere göre şirket, farklı kulak tiplerini inceleyerek baskıyı eşit dağıtan ergonomik bir yapı geliştirdi. Hoparlörlerin, bataryanın ve esnek bandın yerleşimi hareket halindeyken bile sabit duracak şekilde optimize edildi. Cihazın arka tarafında yer alan dokunmatik kontroller ise telefonu cebinizden çıkarmadan müzik çalmayı ve çağrıları yönetmeyi kolaylaştırıyor.

Açık kulak tasarımlarının en büyük zorluklarından biri, düşük frekanslı seslerin kaybolması ve dışarıya ses sızdırmasıdır. Samsung bu durumu çözmek için Galaxy Buds On modelinde bas çıkışını güçlendiren TwinBoost hoparlörler tercih ediyor. Ortamdaki gürültüye göre sesi otomatik ayarlayan sistemin yanı sıra dışarıya ses kaçmasını sınırlandıran özel bir ses sızıntısı azaltma teknolojisi de cihaza entegre edilmiş.

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Donanım tarafında ise Qualcomm'un Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform işlemcisini görüyoruz. Cihaz, güçlü altyapısı sayesinde tek bir şarjla 9,5 saate varan kesintisiz müzik oynatma süresi vaat ediyor.

Galaxy Buds On sadece dinleme deneyimiyle sınırlı kalmıyor, telefon görüşmeleri ve yapay zekâ yeteneklerinde de iddialı özellikler sunuyor. Çağrı kalitesini artırmak adına cihazda üç adet mikrofon, kemik iletimli ses alma sensörü ve arka plan gürültüsünü kullanıcının sesinden ayıran makine öğrenimi algoritmaları kullanılıyor. Ayrıca Galaxy AI entegrasyonu sayesinde sesli komutlarla doğrudan Gemini Live erişimi sağlanabiliyor. Kullanıcılar uzun basma hareketiyle hızlıca sesli notlar oluşturabiliyor ve daha sonra bu notlar içinde Bixby yardımıyla arama yapabiliyor. Telefon çalarken veya bir bildirim geldiğinde elinizi bile kaldırmanıza gerek kalmıyor, kafa hareketleriyle çağrıları yanıtlamak, aramayı sonlandırmak, alarmları kapatmak veya bildirimleri kontrol etmek mümkün hâle geliyor.

Samsung Galaxy Buds On, ilk olarak 27 Ekim tarihinde Güney Kore'de satışa sunulacak. Fiyatı ise 220 dolar civarında. Firma, kademeli olarak diğer pazarlara getireceğini söylese de net bir tarih verilmedi.

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