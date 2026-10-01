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AirTag Rakibi Samsung Galaxy SmartTag 3 Tanıtıldı: iPhone Uyumluluğu, 790 Gün Pil Ömrü!

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Samsung, yeni nesil akıllı takip cihazı Galaxy SmartTag 3'ü duyurdu. iOS ile uyumluluk gibi birçok dikkat çeken özellikle geliyor.

AirTag Rakibi Samsung Galaxy SmartTag 3 Tanıtıldı: iPhone Uyumluluğu, 790 Gün Pil Ömrü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcıların büyük merakla beklediği yeni ürünlerini geçtiğimiz gün resmen tanıttı. Bunlardan biri de Apple AirTag’ına rakip olacak yeni akıllı takip cihazı Galaxy SmartTag 3 modeliydi.

Cihazın donanım tarafında getirdiği yeniliklerin yanında en dikkat çekici gelişme, yıllardır süregelen ekosistem kısıtlamasının kaldırılması oldu.

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AirTag Rakibi Samsung Galaxy SmartTag 3 Tanıtıldı: iPhone Uyumluluğu, 790 Gün Pil Ömrü!
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Karşınızda Samsung Galaxy SmartTag 3

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Daha önceki modellerde yalnızca Samsung Galaxy cihazlarıyla sınırlı kalan kullanım alanı, SmartTag 3 ile birlikte iOS cihazları da kapsayacak şekilde genişletildi. Artık iOS kullanıcıları SmartThings Find ağı üzerinden cihazı bağlayarak takip işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede hem Android hem de iPhone'ların bir arada kullanıldığı evlerde, kullanıcıların marka bağımlılığı olmadan aynı nesneyi takip etmesi, konum geçmişini incelemesi ve yakın arama işlevlerinden faydalanması mümkün hâle geldi.

Galaxy SmartTag 3, tasarım açısından bir önceki model olan SmartTag 2'ye kıyasla hacimsel olarak %35 daha küçük ve %33 daha hafif bir gövdeyle geliyor. Yuvarlatılmış hatlara ve alüminyum bir düğmeye sahip olan takip cihazı, suya ve toza karşı dayanıklılığını doğrulayan IP67 sertifikası barındırıyor. Cihazın enerji yönetimi tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış. Samsung'un aktardığı bilgilere göre SmartTag 3, standart kullanım ayarlarında 550 güne kadar pil ömrü sunuyor. Cihazın güç tasarrufu modu aktif edildiğinde ise bu süre 790 güne kadar çıkabiliyor .

Cihaz, konum belirleme süreçlerinde Bluetooth 6.0 Channel Sounding teknolojisinden faydalanıyor. Bu yeni standart sayesinde uygulama üzerinden 60 metre mesafeye kadar yön ve uzaklık bilgisi anlık olarak görüntülenebiliyor. Belirtilen bu menzil, bir önceki modelin sunduğu kapsama alanının yaklaşık üç katına karşılık geliyor. Nesneye daha fazla yaklaşıldığında ise cihaz otomatik olarak ultra geniş bant teknolojisine geçiş yaparak nokta atışı konum tespiti sağlıyor. Eğer SmartTag 3 telefonun Bluetooth menzilinin tamamen dışına çıkarsa, devreye Galaxy Find Network giriyor. Bu ağ, çevredeki diğer gönüllü Samsung cihazlarının güvenli şekilde sinyal iletmesi esasına dayanarak kayıp eşyanın konumunu kullanıcıya bildiriyor.

Samsung, kullanıcıların uygulamayı sürekli kontrol etme ihtiyacını azaltmak adına cihaza çeşitli otomasyon özellikleri de ekledi. "Place Notifications" özelliği sayesinde cihazın ev veya ofis gibi belirlenen alanlara girmesi ya da çıkması durumunda uyarı alınabiliyor. Bunun yanı sıra hareket algılama uyarıları, telefonun cihazdan kopması durumunda çalışan “Unutuldu” bildirimleri ve detaylı bir konum geçmişi kaydı da sunuluyor. Cihazın üzerinde yer alan fiziksel düğme ise SmartThings ekosistemindeki akıllı ev aletlerini kontrol etmek için işlevlendirilebiliyor.

Galaxy SmartTag 3'ün tekli paket fiyatı 29.99 dolar, dörtlü paket fiyatı ise 99.99 dolar olarak belirlendi.

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Samsung

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