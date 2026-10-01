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Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatları

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Samsung, yeni amiral gemisi tablet modelleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra’yı resmî olarak duyurdu.

Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, bir süredir devam eden sızıntıların ardından çok beklenen yeni amiral gemisi tabletlerini resmen bizlerle buluşturdu. rket bu nesilde sürpriz bir karar alarak standart model olan Galaxy Tab S12’yi pas geçti ve doğrudan daha gelişmiş özelliklere sahip iki modelle kullanıcı karşısına çıktı.

Bu modeller, Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un yeni tabletlerinin işlemcisinden bataryasına kadar birçok konuda iddialı modeller olduğunu söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatları
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Samsung Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra neler sunuyor?

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Ailenin tepe modeli olan Galaxy Tab S12 Ultra, yalnızca 5,1 mm’lik gövde kalınlığıyla Samsung’un bu zamana kadar ürettiği en ince tablet tasarımı olarak dikkat çekiyor. Ağırlık tarafında ise Wi-Fi seçeneği 692 gram, 5G destekli sürüm ise 695 gram ölçülere sahip. Modelde 14,6 inç büyüklüğünde, 2960 x 1848 piksel çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X ekran panel görüyoruz.

Serinin diğer üyesi Galaxy Tab S12+ ise biraz daha kompakt bir form faktörüne sahip. 12,6 inç boyutundaki ekranında 2800 x 1752 piksel çözünürlük sunan model, 5,3 mm kalınlıkla geliyor. Ağırlığı ise Wi-Fi versiyonunda 553 gram, 5G modelinde ise 555 gram seviyesinde. Her iki cihazda da 120 Hz yenileme hızı bulunuyor ve 1600 nit tepe parlaklık değerine ulaşılıyor.

Performans tarafına geçtiğimizde iki modelin de MediaTek üretimi Dimensity 9500 işlemcisinden aldığını görüyoruz. Bu işlemci, bir önceki nesil olmasına rağmen en ağır iş yüklerinin ve yoğun kullanım senaryolarının üstesinden gelebilecek bir güce sahip. Samsung ayrıca cihazların içerisindeki ısı yönetimini optimize etmek adına bu modellerde yeni bir 3D buhar odası soğutma sistemine de yer vermiş.

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Ses ve dayanıklılık kanadında dörtlü hoparlör kurulumu ve mekânsal ses desteği sunulurken, cihazlar IP68 toz ve su dayanıklılık sertifikası ile koruma altına alınıyor. Her iki modelde de kutudan S Pen desteği çıkıyor. Yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle kutudan çıkıyorlar.

Galaxy Tab S12 Ultra modeli pil tarafında 11.600 mAh kapasiteli bir batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle donatıldı. üst konfigürasyonu 16GB RAM ve 1TB depolama seçeneği sunarken, kablosuz bağlantıda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve 5G teknolojileri yer alıyor. Arka tarafında 13MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açı kamera bulunurken, ön yüzünde 12MP ultra geniş açı kamera görev yapıyor. Başlangıç fiyatı 1.399 dolar olarak açıklandı.

Galaxy Tab S12+ ise 10.600 mAh batarya ve yine 45W şarj desteğiyle geliyor. En yüksek sürümü 12GB RAM ve 512GB depolama sunan modelde Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 ve 5G desteği mevcut. Kamera tarafında arka kısımda tekli 13MP lens, önde ise 12MP ultra geniş açı kamera konumlandırılmış. Bu modelde ise fiyatlar 1.199 dolardan başlıyor. Küresel lansmanların 7 Ekim’de yapılacağını belirtelim.

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Samsung Galaxy

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