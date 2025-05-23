Apple'ın birkaç hafta gündem olan kameralı Apple Watch planlarını iptal ettiği ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, kamerası olan bir akıllı saat modeli ile ilgilenmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç hafta kadar önce dikkat çeken bir iddia ile gündeme gelmişti. Apple konusundaki en güvenilir kaynaklardan biri olan Bloomberg’den Mark Gurman, şirketin 2027 yılında kameralı AirPods ile kameralı Apple Watch duyuracağını açıklamıştı. Ancak bugün gelen haberler, bunun gerçekleşmeyeceğini gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili yeni bilgiler edindiğini aktaran Mark Gurman, Apple'ın kameralı Apple Watch planını rafa kaldırdığını açıkladı. Ancak Gurman, Apple'ın neden böyle bir karar aldığına ilişkin herhangi bir şey söylemedi.

Kameralı Apple Watch, FaceTime için kullanılmayacaktı

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Apple Watch'lara entegre edilecek kamera, FaceTime görüşmeleri için kullanılmayacaktı. Tüketiciler, bu kamera ile çevrelerindeki nesneler ve yerler ile ilgili bilgi edineceklerdi. Mesela bu kameraya bir bitki gösterdiğiniz zaman bu bitkinin ne olduğuna dair detaylı bilgi edinecektiniz. Görünen o ki Apple, bunun o kadar da işlevsel bir özellik olmadığına karar vermiş durumda.

Bu arada; Mark Gurman'a göre bu karar, sadece Apple Watch için geçerli. Yani şirket, kamerası olan AirPods'lar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Eğer her şey yolunda giderse kamerası olan AirPods'lar, bir dizi yapay zekâ özelliği ile hareket kontrolü gibi özellikler için kullanılacak. Bakalım şirket, bu noktada kararlı davranacak mı...