Apple'ın kameralı AirPods ve Apple Watch modellerine ne zaman piyasaya süreceğine dair yeni bilgiler geldi. Mark Gurman'ın aktardığına göre ürünler, çipler yetişirse birkaç yıla bizimle olacak. Peki bu kameralar ne işe yarayacak?

Şimdiye kadar ortaya çıkan iddialarda, Apple’ın önümüzdeki yıllarda kameralı AirPods ve Apple Watch piyasaya sürmeyi planladığı ifade edilmişti. Şimdi ise bu konuda herkesin sorduğu “Ne zaman gelecekler?” sorusunu yanıtlayan yeni bilgiler ortaya atıldı.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg’den Mark Gurman tarafından paylaşılan bir habere göre şirket, 2027 yılında kameraya sahip AirPods ve Apple Watch modelleri tanıtacak. Peki bu kameralar kulaklık ve akıllı saatte tam olarak ne işe yarayacak?

AirPods ve Apple Watch’taki kameralar, fotoğraf çekmeden ziyade farklı işlevlerle öne çıkacak

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilerde, şirketin “Nevis” kod adlı AirPods ve Watch’ta kullanılacak çipler geliştirdiği aktarıldı. Hedef, bu çipleri 2027’ye kadar yetiştirmekmiş. Eğer yetişirse şirket, aynı yıl içerisinde iki ürünü de kullanıcılara sunmaya başlamayı planlıyormuş.

Kameraların ne işe yarayacağından bahsedelim. AirPods modellerine kızılötesi kameralar eklenmesi planlanıyor. Bu şekilde, Vision Pro ve gelecekte çıkacak benzer cihazlar için gelişmiş uzamsal ses deneyimi sunulabilecek. Ayrıca kameralar ile cihazın el hareketleriyle kontrolüne imkân tanınabilir. Son olarak şirketin yapay zekâya veri toplamak için de kamerayı kullanacağı söyleniyor.

Apple Watch tarafına gelecek olursak kameranın ekran bölgesine eklendiğini göreceğiz. Bu kameralar, Apple’ın kamerayla çektiğiniz her şey hakkında bilgi edinmenizi sağlayan yapay zekâ özelliği Visual Intelligence’ı kullanmayı sağlayacak. Böylece kullanıcılar, çevreleri hakkında anında bilgi edinebilecek. Kısacası ne AirPods ne de Apple Watch’taki kameraların temel amacı fotoğraf çekme gibi basit işlemler olmayacak.