Yeni bir iddiaya göre Londra'da bir kamyon dolusu Samsung Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 çalındı. Kamyonda binlerce telefon bulunduğu ve toplam değerlerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu söyleniyor.

Samsung, geçtiğimiz ay çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yi resmen piyasaya sürmüş ve dünya çapında teslimatlarına başlamıştı. Cihazın satışları hız kesmeden devam ederken Birleşik Krallık’ta bu telefonları içeren çok büyük bir hırsızlık olayı yaşandı.

Londra’da Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelleriyle dolu olan bir kamyona hırsızlık düzenlendi. Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre Londra Heathrow Havalimanı’ndan çalınan kamyonda, 12 bin civarı telefon bulunuyordu.

Çalınan telefonların toplam değeri 10,6 milyon doların üzerinde

İddialara göre kamyonun içinde bulunan telefonların toplam değeri, 10,6 milyon doların, yani 431 milyon TL’nin üzerinde değere sahip. Yani devasa bir hırsızlıkla karşı karşıyayız. Maalesef olay hakkında elimizde bulunan detaylar bu kadar. Samsung’dan konuya ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmamış.

Şirketin Londra polisiyle birlikte çalışarak telefonu çalan kişi veya kişilerin peşine düştüğünü söyleyebiliriz. Muhtemelen teknoloji devinin bu telefonlar için bir sigortası olduğunu da tahmin etmek yanlış olmaz. Bu yüzden öyle çok büyük bir kayıpla karşılaşmayacaktır. Tabii ki bu, telefonları geri almaya çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Şirket, bu telefonları çalındı olarak ayarlayıp bulunduklarında yeniden eski hâline getirecektir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Samsung Galaxy Z Fold7 incelememiz için: