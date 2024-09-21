Dünyanın genelinde farklı farklı gelenekler kendini gösteriyor. Kanada’da mühendislik öğrencilerinin kendilerini mora boyaması da bu ilginç geleneklerden biri. Peki bunu neden yapıyorlar? Haydi gelin anlatalım.

Düşünün, kampüsünüze girdiğinizde baştan aşağıya mora boyanmış bir grup öğrenci görüyorsunuz? Oldukça ilginç değil mi?

Kanada’da bulunan üniversiteler için bu durum hiç de ilginç değil. Aksine, bu mühendislik öğrencileri arasında bir gelenek!

Kanada'daki mühendislik öğrencilerinin mora boyanma geleneği aslında köklü bir geçmişe ve derin bir anlama sahip!

Bahsettiğimiz gelenek, özellikle oryantasyon haftasında yeni mühendislik öğrencilerini mühendisliğe kabul etme anlamını taşıyor.

Yani, mühendisliğe yeni adım atan öğrenciler için yapılan bu etkinlik, onların mesleğe kabulünü simgelemeye ek olarak birbirleriyle güçlü bağlar kurmalarını da sağlıyor.

Gelenek sayesinde, birbirleri arasında güçlü bir birlik duygusu da oluşuyor ve herkesin aynı zorlu sürecin bir parçası olduğu simgelenmeye çalışılıyor.

Mühendislik öğrencilerinin moru tercih etmesiyse “Purple Knights” (Mor Şövalyeler) adlı tarihi bir kavramla ilişkilendiriliyor.

Morun, Kraliyet Kanada Donanması'nda giyilen üniformaların rengi olması sebebiyle mühendislik öğrencileri, bu rengi benimsediği ve geçmişteki mühendislerin ve donanma mühendislerinin onuruna bu geleneği sürdürdükleri biliniyor.

Ayrıca, morun mühendisliğin getirdiği zorlukları ve dayanıklılığı sembolize ettiği ifade ediliyor.

Mühendislik mesleğinin zorlayıcı ve titiz bir eğitim sürecini gerektirmesinden dolayı morun tercih edilmesinin bir sebebi de güç ve asaleti simgeleyen bu rengin zorlukları ve dayanıklılığı sembolize etmesi.

Bu nedenle, mühendislik öğrencileri bu gelenek kapsamında kendilerini mora boyayarak hem topluma hem de kendilerine bir mühendis olmanın gururunu ve kararlılığını göstermeyi amaçlıyor.

Özellikle Kanada’daki üniversitelerde, öğrencilerin kendilerini mora boyaması, mühendislik öğrencileri arasında bir nevi cesaret ve birlik sembolü haline gelmiş de diyebiliriz.

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