Medicago, Corona Virüsünün Aşısını Bulmuş Olabilir

Pentagon tarafından fon desteğine sahip Kanada merkezli şirket Medicago, corona virüsünün aşısını geliştirdiğini açıkladı. Şirket, gerekli onayları almaları halinde 10 milyon aşıyı önümüzdeki aylarda üretebileceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fon desteği sağlanan Medicago, corona virüsünün aşısını bulduğunu açıkladı. Şirketin CEO’su Bruce Clark, corona virüsün genetik kodunun çözdükten sonra 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini açıkladı. Clark, virüsün genetik kodunun özel bir yöntem kullanılarak geliştirildiğini söyledi. Şirket, kullanılan bu özel yöntemin Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi(FDA) tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı.

Genel olarak aşı proteinleri geliştirmek için biyolojik reaktör olarak tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ancak bu yöntemin uygulanması için çok fazla sayıda yumurta gerekiyor. Aşı geliştiricileri tavuk yumurtalarına enjekte edilerek deneme yanılma yöntemi ile ilerleniyor. Ancak bu süreç uzun bir zaman alıyor ve oldukça pahalı. Aynı zamanda süreç her zaman olması gereken gibi ilerlemiyor. Mutasyonların gelişmesi, aşının etkisiz olmasını sağlıyor.

Medicago’nun araştırmacıları, corona virüsüne karşı aşı geliştirme sürecin bu yöntemi kullanmadılar. Araştırmacılar, corona virüsünün aşısının geliştirilmesinde tavuk yumurtası yerine bitkileri kullandılar.

10 yıldır üzerinde çalışılan bitkilerin kullanıldığı aşı geliştirme sürecinde virüsün genetik kodu amaca uygun şekilde genetiği değiştirilmiş agrobakteriye enjekte ediliyor. Süreçte kullanılan bu agrobakteriler, bitkilede tümöre neden olan bir cins Gram- negatif bakterisidir.

Bu bakteri enjeksiyon işleminden sonra tütün benzeri bir bitkinin bünyesine giriyor. Bünyesine bakteri giren bitki aşıda kullanılacak proteinleri kendi üretmeye başlıyor. Eğer protein üreten bitki mutasyona uğrarsa bir başka bitki kullanılabiliyor.

Bitkilerle bu şekilde aşı üretilmesi, tavuk yumurtası kullanılarak aşı üretilmesi sürecinden, direkt bitkiden gerekli proteinin alınması nedeniyle ayrılıyor. Bu, süreci hem daha hızlı hem de daha ucuz hale getiriyor.

Medicago’nun CEO’su Bruce Clark, corona virüsü aşısının 20 günde geliştirildiğini, şu noktada ihtiyaç duydukları tek şeyin FDA’nın onayı olduğunu açıkladı. Şirket, FDA’dan onay alarak klinik deney aşamasına geçmek istiyor. Klinik deney aşaması başarılı olduktan sonra aşının üretimine başlanabilecek. Eğer hayvan deneyleri yapılmadan direk insan testlerine geçilebilirse de, aşı insanlık tarihinin ilk vegan aşısı olacak.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr.Anthony Fauci, dün yaptığı açıklama ile isim vermeden bir şirketin corona virüsü aşısını geliştirdiğini ve insan testleri için hazır olabileceklerini duyurdu.

Medicago, FDA tarafından hemen onay alsa ve insan testlerinde hızla başarı elde etse dahi aşının üretilmesi 12 ile 18 ay arasında sürebilir. Medicago’nun CEO’su bu nedenle aşının üretilmesinin Kasım ayını bulabileceğini açıkladı.

Medicago dışında İsrailli bir firma ve Belçika’da bulunan Leuven Üniversitesi’den araştırmacılar da corona virüsünün aşısını geliştirdiklerini açıkladılar. Leuven Üniversitesi’nden araştırmacılar, fareler üzerindeki test aşamasının başarılı olduğunu ve insan testlerine geçtiklerini açıkladılar. Bu çalışmanın sonucunda da aşının üretilmesi yine aylar alacağı açıklandı.