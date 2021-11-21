Kara Delikler, Dünya ve Ay İle Çarpışmış Olabilir

Bilim insanları ve araştırmacılar, Ay’ın minik kara delikler sebebiyle oluşmuş kraterlerle dolu olabileceğini ve kara deliklerin Dünya ve diğer birçok gök cismine çarptığını iddia ediyor.

Çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan; kütlesi büyük bir kozmik cisim olan, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile oluşan kara delikler, insanlar için filmlere de konu olduğu şekilde hep bir gizem olarak varlığını sürdürüyor.

Ölü yıldızlar olarak da bilinen kara delikler, uzayda yol alan hiçbir madde veya radyasyonun kaçamayacağı kadar büyük kütle çekim alanlarıdır. Royal Astronomical Society’de yayınlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları 'minik' kara deliklerin Dünya da dahil olmak üzere diğer birçok gök cisimine çarptığını düşünüyor.

''Ay, kara delikler sebebiyle oluşan kraterlerle dolu''

Bu minik kara deliklerin Big Bang sonrasında oluştuğunu söyleyen bilim insanları, Kozmos boyunca seyahat ederken yayılmaya başladıklarını ve muhtemelen Güneş Sistemimizde Ay’ı da geçerek Dünya'ya ulaşmış olabileceklerini belirtti. Dünya ve Ay dahil birçok gezegene söz konusu 'minik' kara deliklerin çarptığını iddia eden bilim insanları, Ay’ın bu çarpışma karşısında ince atmosferi sebebiyle Dünya kadar iyi korunamadığını ifade etti.

Ay’ın kara deliklerin çarpması sonucu kraterlerle dolu olduğunu düşünen araştırmacılar, minik kara deliklerin çarpmasıyla oluşan bu kraterlerin onların karanlık ve gizemli dünyasına ışık tutabileceğini söyledi. Çalışmada ayrıca bu kara delik kalıntılarının gelecekte 'karanlık madde' hakkında da önemli veriler sunabileceği ifade edildi. Özellikle NASA’nın yaklaşan Artemis programı ve gelecekte yapılabilecek insanlı Ay görevleri sayesinde bu kraterler incelenebilecek.