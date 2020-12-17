Karanlık Maddeye Rakip Hipotez: Değiştirilmiş Yerçekimi

ABD'de yürütülen bir araştırma, bugüne kadar galaksiler arası yerçekimi kuvveti sağlayan karanlık madde teorisine rakip olabilecek bir hipotez sundu. Araştırma, karanlık madde teorisine rakip olabilecek bir değiştirilmiş yerçekimi hipotezi ortaya koyuyor.

ABD’deki bir üniversitede Astronomi Bölümü Başkanı olan Stacy McGaugh, bilim insanlarıyla bir araya gelerek yeni bir araştırma başlattı. Yapılan bu araştırmada, galaksilerin yer çekimi kuvvetleri ele alındı. Toplanan verilere göre galaksilerde oluşan yer çekimi, sadece olası karanlık maddenin varlığından kaynaklanmıyor olabilir.

Son derece önemli ve yeni bilgiler ortaya koyan araştırma, MOND adı verilen değiştirilmiş Newton dinamikleri ve değiştirilmiş yer çekimi kuralları adlarında iki yeni teoriyi de beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalarda, 158 galaksinin dönüş eğrileri gözlemlendi ve ortaya atılan hipotez, galaksilerde beklenenden daha farklı bir yer çekimi kuvveti olduğu yönünde.

Yer çekimi kuvvetini karanlık maddeler oluşturmuyor olabilir

Bilim insanları, uzun zamandır varlığı bilinen yer çekimi kuvvetini, görünmeyen karanlık madde teorisine bağlıyordu. Karanlık madde teorisinde evrenin büyük çoğunluğunun görünmez ve saptanamaz maddelerden oluştuğu, bu karanlık maddelerin galaksilerdeki nesnelere yer çekimi kuvveti yarattığı kabul ediliyor.

Stacy McGaugh tarafından yürütülen yeni araştırma, karanlık madde teorisini ortadan kaldırabilir. McGaugh, gözlemlemiş oldukları 158 galakside, güçlü alanda bulunan galaksilerin zayıf alanda bulunan galaksilere göre daha yavaş dönüş (rotasyon) eğimi olduğunu belirtiyor. Bu yavaş dönüş eğimleri, galaksilerin kendi aralarında güçlü bir yer çekimi kuvveti yaratmasına yol açıyor.

Bu araştırma daha yeni olsa da bu hipotezi destekleyen bir teori, 1980’lerin başında Mordehai Milgrom tarafından ortaya atılmıştı. Milgrom’un sunmuş olduğu MOND hipotezine göre, galaksilerde bulunan nesneler, Newton yasalarından çok daha ağır bir yer çekimi kuvvetine sahip. Milgrom aynı zamanda, galaksilerin iç kuvvetlerinin sadece kendi kütlelerine değil, aynı zamanda evrendeki diğer bütün nesnelerle bağlantılı olduğunu iddia ediyordu.

Stacy McGaugh, bu araştırmaya başladığında Milgrom teorisine pek yakınlaşmadığını ve esas odaklandığı noktanın karanlık madde teorisi olduğunu söylüyor. Ancak bilim insanı, yapılan gözlemler sonucunda Milgrom’ın teorisinin doğru çıktığını belirtiyor ve bu konuda kendisinin de son derece şaşkın olduğunun altını çiziyor.