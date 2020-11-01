Lüks takıların ve evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi olmasının yanında çevreye etkisiyle tartışmaların da vazgeçilmezi olan elmas, doğa dostu hale geliyor olabilir. Birleşik Krallık'ta yaşayan bir milyoner, dünyada ilk kez CO2'den elmas ürettiğini açıkladı.

Evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi haline gelen elmaslar, oldukça pahalı olmasının yanında çevreye etkileriyle büyük bir tartışma konusu. Ancak elmasın yerin altından çıkarılması değil de gökyüzünden oluşturulması gibi bir ihtimal bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta yaşan multi milyoner ve çevreci Dale Vince, verdiği bir röportajda "tamamen gökyüzünden yapılan" elmaslar üretmeyi planladığını açıkladı. Vince, kendi elmaslarının çevreye etkisinin sıfır olduğunu ve hatta gökyüzündeki karbondioksiti yakalayarak kirlilikle mücadeleye yardımcı olabileceğini dile getiriyor.

Karbondioksitten yapılan elmaslar

Gökyüzünden, soluduğumu havadan elmas yapmanın büyüleyici olduğunu, bunun modern simya olduğunu söyleyen Vince, "Elmas elde etmek için Dünya'da madenleri kazmamıza gerek yok, gökyüzünden maden çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı. Üstelik Vince'in kreasyonları, Uluslararası Gemoloji Enstitüsü tarafından da resmen tanındı.

Haberin girişinde de bahsettiğimiz gibi elmasların çevreye verdiği etki büyük tartışmalara sebebiyet veriyor. The Guardian tarafından aktarılan araştırmaya göre elmas çıkarma, 3.890 litre su kullanımına ve 108 kg'dan fazla karbondioksit salınımına sebep oluyor. Üstelik elmas madenlerindeki insanlık dışı çalışma şartları da konuyu daha da tartışmalı hale getiriyor.

Vince ise elmaslarının, kimyasal buhar çökeltme adını verdiği güvenli bir süreçle oluşturulduğunu ifade ediyor. Bu süreçte mühürlenmiş bir hazneye 'elmas tohumu' yerleştiriliyor. Bu hazne, içerisinde karbon bakımından zengin metan gazını taşırken 800 derecede ısıtılıyor.

Bu süreç içerisinde karbondioksit, direkt olarak havadan alınırken metan üretmek için gerekli olan hidrojen, yağmur suyunun bölünmesiyle elde ediliyor. Ayrıca bu süreçte de yenilenebilir enerjiden güç alan elektroliz makineleri kullanılıyor.