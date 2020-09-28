Ekonomiye Fayda Endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye'de "itibarlı" kabul edilen şirketlerin topluma ve ekonomiye ne gibi katkılarının olduğunun kamuoyu gözündeki değerinin anlaşılmasını sağlayan Ekonomiye Fayda Endeksi, şirketleri Elmas, Platin ve Altın şeklinde 3 kategoride sınıflandırıyor.

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporunu yayımladı. Ekonomiye sağladıkları katkı ve sosyal yaşama kattıkları faydalara göre sıralanan şirketler, "Elmas", "Platin" ve "Altın" şeklinde üç kategoride sınıflandırıldılar. Bu sayede Türkiye'nin elmas, platin ve altın şirketleri belli olmuş oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, EFE isimli raporun oluşabilmesi için 12 bin kişiyle anket çalışması yaptı. 72 ilde yapılan anket çalışmasında, katılımcılarla yaklaşık 140 bin dakika görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında da her katılımcıya onlarca soru yöneltildi. Bu bağlamda şirketlerin kamuoyuna ne gibi sosyal faydalar sağlayabildikleri ölçümlenmiş oldu. Peki kategorilere göre listeler nasıl şekillendi?

Ekonomiye Fayda Endeksi raporunda yer alan verilere göre Türkiye'de hizmet verip "Elmas" kategorisine girmeyi başaran şirketler şu şekilde; AB Grup Holding, Adidas, Ağaoğlu, Arçelik, Ariel, Avon, Elidor, Enerjisa, Ets, Fiat, Garanti Bankası, İstikbal, Kamil Koç, Kiğılı, Koç Holding, Koton, Lassa, LC Waikiki, Mercedes, Migros, NG Kütahya Seramik, Opet, Sütaş, Şahin, Taç, Teknosa, THY, Trendyol, Turkuaz Seramik, Ülker ve Yurtiçi Kargo.

Platin kategorisinde ise şu şirketlerin karşımıza çıktığını görüyoruz; Arzum, Atasay, Axess, Bellona, Bmw, Bosch, Cif, Civil, Dalin, Damat, Defacto, Enka, Eti, Ford, Hepsiburada, Loreal Paris, Madame Coco, Marshall, Mng, Nike, Omo Matik, Pasaport Pizza, Pegasus, Pınar, Sabancı Holding, Shell, Simit Sarayı ve Zara.

Son olarak da Altın kategorisinde yer alan şirketler şu şekilde belirlenmiş durumda; Aksa, Altınbaş, Beko, Boğaziçi Elektrik, Burger King, Carrefour, Clear, Decathlon, Dedeman, DYO, E-Bebek, Erensan, Fairy, Folkart, Gitti Gidiyor, İş Bankası, Kelebek, Metro, Michelin, Nef, Özdilek, Prima, Sinangil, Sur Yapı, Torku, Volkswagen, Volvo, Yapı Kredi ve Zorlu Holding.

Not: Sıralama alfabetik olarak yapılmış olup, şirketlerin ilgili kategori içerisindeki sıralamalarını yansıtmamaktadır.

TİA Başkanı Ertan Acar tarafından yapılan açıklamalarda, ikinci kez yayımlanan EFE raporunun sektör için önemli olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarla kamuoyunun şirketlere bakış açılarının ortaya çıktığını dile getiren Acar, bu sayede itibarlı olarak kabul gören şirketlerin ülke ekonomisine ve topluma sağladıkları katkının anlaşıldığını ifade ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü de EFE 2020 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Raporun ortaya çıkmasını üç ana endeksin etkisinin toplanmasının sağladığını ifade eden Büyüklü, bu endekslerin marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısı olduğunu söylüyor. Bu bağlamda katılımcılara 17 sorunun sorulduğunu ifade eden Büyüklü, endekslerin ağırlığının Analitik Hiyerarşi Prosesi'ne göre belirlendiğini ifade ediyor.