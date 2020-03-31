Keanu Reeves'in adı son dönemde Marvel kahramanı Ghost Rider ile sıkça anılıyor. Reeves'i süper kahraman rolüne yakıştıran bir hayran, ünlü oyuncuyu Ghost Rider karakteriyle bütünleştiren bir afiş tasarımı paylaştı.

Keanu Reeves, Matrix ve John Wick serilerinin dördüncü filmleriyle çarpıcı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Diğer yandan ünlü oyuncunun bir sonraki hamlesi çizgi roman filmleri dünyasına geri dönmek olabilir.

Marvel ve DC, süper kahraman filmleri için Reeves ile çalışmak konusunda inanılmaz derecede istekli. Özellikle Marvel Studios başkanı Kevin Feige, aktör ile yakın temas halinde ve yakında Reeves'i Ghost Rider rolünde görebiliriz. Hayranlar, şimdiden ünlü oyuncuyu Ghost Rider karakteriyle eşleştiren sanatsal çalışmalar yapmaya başladı.

Keanu Reeves, 15 yıl önce Constantine ile DC dünyasına adım atmıştı ve bu nedenle çizgi roman dünyasına dayanan yapımlara yabancı değil. Aksiyon filmlerindeki başarısı da göz önüne alındığında, süper kahraman dünyasına adım atmaması için hiçbir sebebi yok. Daha önce Reeves'in Constantine'in devam filminde oynayacağına dair söylentiler de ortaya atılmıştı.

Daha önce Ghost Rider'ın, Hulu dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'da görüneceği ve Gabriel Luna'nın Ghost Rider'ın Robbie Reyes versiyonunu oynayacağı konuşuluyordu. Ancak bu proje iptal edildi ve karakteri beyaz perdede Keanu Reeves ile yeniden görebiliriz.