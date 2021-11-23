Squid Game yapımcıları, dizinin bilgisayar üretimi nesneler olmadan nasıl göründüğüne dair bir video paylaştı. Paylaşılan bu video, dizinin en ikonik nesnelerinin ve sahnelerinin bilgisayar ortamında nasıl üretildiğini gözler önüne seriyor.

Netflix'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve yayınlandığı gibi dünya genelinde fenomen hale gelen dizisi Squid Game, tüm detayları ile seyircilerin gündeminden bir türlü düşmedi. Dizinin izlenme sayısı, karakterleri, konusu, kullanılan giysiler ve hatta şirkete ne kadar para kazandırdığı bile günlerce konuşuldu. Ancak Squid Game'de pek de gündeme getirilmeyen bir mesele vardı. Bu mesele, bilgisayar üretimi ögelerdi (CGI).

Bugün vizyona giren ya da Netflix gibi dijital içerik platformlarında yayınlanan içeriklerin neredeyse tamamı, CGI'den faydalanıyor. Ancak bilgisayar ortamında üretilen nesneleri seyircilere gerçek gibi göstermek, tamamen yapımcı ekibin titizliğine kalmış bi durum. Dizinin CGI işlerini yürüten Hyungrok Kim tarafından paylaşılan bir video ise Squid Game ekibinin ne kadar temiz bir iş çıkardığını, dizideki pek çok unsurun aslında bilgisayar ortamında üretilmesine rağmen nasıl gerçekmiş gibi gösterildiğine ışık tutuyor.

Squid Game'deki en ikonik simgeler bile bilgisayarda üretildi

Hyungrok Kim tarafından paylaşılan videoya baktığımızda, dizideki en ikonik nesnelerin neredeyse tümünün bilgisayar ortamında üretildiğine şahitlik ediyoruz. Örneğin; oyuncuların oyun alanına gitmek için sıklıkla kullandıkları merdivenler, aslında bilgisayar ortamında üretilmişti. Ayrıca kazanana verilen paranın biriktirildiği havuz da gerçek değildi.

Squid Game ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu dizinin 21,4 milyon dolara mal edildiği açıklanmıştı. Kim'in paylaştığı video, bu paranın ciddi bir bölümünün bilgisayar üretimi nesnelere harcandığını açıkça gözler önüne seriyor. Zira şahin gözlü izleyiciler bile Squid Game'de teknik bir hata bulamamışlardı. Dilerseniz artık sizleri, Squid Game'in o görüntüleri ile yalnız bırakalım.

Squid Game'deki görsel efektlerin nasıl yapıldığını gösteren video