Belçika’da bir kedi sahibi, kedisine koronavirüs bulaştırdı. Kedinin, sahibinin ardından koronavirüs semptomlarını göstermeye başladığı belirtiliyor. Virüsün hayvandan insana değil insandan hayvana geçtiğine dikkat çekiliyor.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 25.035 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (COVID-19) salgınının nasıl başladığına ilişkin bilimsel görüşlerde hâlâ bir fikir birliğine varılabilmiş değil. Şimdiye kadarki genel kanı, koronavirüsün hayvanlardan insanlara geçmeyeceği yönünde.

DHA'da yer alan habere göre Belçika’da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı. Virolog Steven Van Gucht, kedinin, sahibinin ardından koronavirüs semptomlarını göstermeye başladığını ama iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti. Belçika’nın Valon Bölgesi’nde tespit edilen vakanın ardından açıklama yapan Virolog Steven Van Gucht, "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra kedi de semptomlar gösterdi. Semptomlar; ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular" dedi.

Virüs hayvandan insana geçmiyor:

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığına dikkat çekerek "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" dedi.

Belçika'daki vakayla birlikte insandan hayvana koronavirüs geçişinde doğrulanan toplam vaka sayısı 3'e ulaştı. Daha önce Hong Kong'da 2 köpeğe koronavirüs bulaştığı tespit edilmişti ancak bu köpekler, Belçika'daki kediden farklı olarak hastalığa ilişkin herhangi bir semptom göstermemişlerdi.

Belçika Halk Sağlığı Müdürlüğü (FPS) tarafından yapılan açıklamada bu tip vakaların seyrek görüldüğüne dikkat çekilirken hayvandan insana virüs aktarımı ihtimalinin de oldukça düşük olduğunun altı çizildi. Brussels Times'a konuşan Hayvan Koruma Ulusal Konseyi, hayvanların epidemide hastalık taşıyıcısı olmadığını, bu nedenle evcil hayvanları dışarı bırakmanın gereksiz olduğunu hatırlattı.

Konsey, hastalık belirtileri gösteren hayvan sahiplerinin hayvanlarına dokunmadan önce koronavirüse karşı standart önlem protokolünü (el yıkama, koruyucu giysiler giyme gibi) uygulamalarını tavsiye etti.