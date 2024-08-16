Kediler, pek çok duyguyu gerek hareketleriyle gerek sesleriyle belli edebilir. Peki gözlerinden yaş aktığı esnada sahiden insan gibi ağlıyorlar mı?

Kediler ağlar mı? Bu soru, özellikle pek çok kedi ebeveyninin merak ettiği bir konu. Hepimiz, kedilerin duyguları olduğunu biliyoruz. Hatta yas bile tutabiliyorlar.

O hâlde gerçekten de gözleri sulandığında veya yaş aktığında o an ağlıyorlar mı? Yoksa tamamen tesadüf mü? Patililerin dünyasına daha yakından bakalım.

Kedilerin duygularının gerçek olduğu yadsınamaz.

Kediler, insanların yüz fadelerini okuyabilmelerinin yanı sıra insanlara ve diğer hayvanlara karşı çeşitli duygular geliştirebilirler. Bu duygulara göre hareket de edebilirler. Mesela mutluyken mırlarlar, “hamur yoğurma” dediğimiz masaj hareketini yaparlar, oyunlar oynarlar…

Üzgünken sessiz sedasız bir köşede uyuyabilirler, iştahları azalabilir, anlık bir problemleri varsa acı bir tonda miyavlayabilirler. Kızgınken ya da korkmuşken tıslayabilirler, sırtlarını kabartabilirler. Sıkıldıklarında miyavlayabilirler, sataşabilirler… Kısacası her duyguyu bir şekilde ifade ederler.

Kediler gerçekten ağlar mı?

Kedilerin gözleri pek çok sebepten dolayı sulanabilir ancak bunun sebebi hiçbir zaman duygusal değildir. Bir toz zerresi girmiş olabilir, tahriş olmuş olabilir, gözyaşı kanalları tıkanmış olabilir, gözbebekleri çizilmiş olabilir, solunum yolu enfeksiyonu olabilir, herhangi bir başka hastalığı olabilir…

Bu yüzden kedinizin gözünden yaş aktığını görürseniz bunu duygusal bir reaksiyona bağlamak yerine akıntının sebebini anlamayı, gerekirse veterinere götürmeyi tercih etmek çok önemli. Gözyaşı akması sık oluyorsa bu ciddi bir problemin işareti de olabilir.

Özellikle cins kediler, insanın güzellik algısına hitap etmesi için genetiğiyle oynandığından basık yüzlerinden dolayı üst solunum yolları problemleri yaşayarak göz akmasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yüzden, içeriğimizi bitirmeden sloganımızı eklemeyi unutmayalım: #cinsalmasokaktansahiplen

Özetlemek gerekirse gözyaşlarının duygusal nedenlerle gerçekleşmediğini, altta yatan tıbbî sebepler olabileceğini ve takip etmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz.

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