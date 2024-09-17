Art Arda Gelen Miyavlamalardan Fazlası: Kediler Kapalı Bir Kapının Arkasında Kaldığında Neden Âdeta Deliye Döner?

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Eğer bir kediyi kapalı bir kapının önünde gördüyseniz, bu durumdan ne kadar rahatsız olduklarını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki kapalı kapılar neden kedilerin korkulu rüyasıdır?

Kapının yer ile arasında kalan boşluktan bakan bir çift göz veya oraya sokulmaya çalışan tüylü bir pati… Art arda gelen miyavlamalar da cabası. Kedi, içeri girmek istiyor öyle değil mi?

Gelin, kedilerin neden kapılara bu kadar düşman olduğuna bakalım.

Kedilerin kapalı kapılara tahammül gösterememesinin sebebi, onların meraklı olmasından ve sürekli olarak bir şeyleri kaçırma endişesinden ileri gelir.

kedi

Kediler, oldukça meraklı hayvanlardır ve içinde bulundukları bölgenin her bir noktasını gözlemlemekten çok hoşlanırlar. Bu kontrol, onların vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olur. 

Fakat bunun sonucunda da kapalı bir kapıya saldırmak gibi tuhaf hareketler sergileyebilirler. Bulundukları bölgeyi sürekli olarak kontrol etmek isteyen kedilerin tek arzusu, daima güvende hissetmektir. 

Bu yüzden kapalı kapılar, onların korkulu rüyasıdır.

kedi

Bilim insanlarına göre kapılar, kediler için bir değişken pozisyonundadır ve bu değişkenin sürekli olarak şekil değiştirmesi onları endişelendirir. Onlar, kapının arkasında neler olup bittiğine dahil olmak istemeseler de neler olup bittiğini uzaktan da olsa mutlaka görmek isterler.

Ayrıca bazı kediler, sahiplerine oldukça bağlıdır ve sürekli olarak ilgi görmek isterler. Kapalı bir kapı, sahibinden uzak bir kedi anlamına gelir ve kediler, bu sebeple görmek istedikleri ilgiden mahrum kalırlar. 

Hatta çoğu araştırma kedilerin; yiyecek, içecek ve oyuncak gibi uyaranlara kıyasla insan etkileşimini, tüm bunlara tercih ettiğini öne sürer. Ek olarak bu hayvanlar, kapalı bir kapının geçici bir süreliğine kapalı kaldığını, belirli bir süre sonra açılacağını düşünmez.

Onlar, o kapı kapandıktan sonra sanki bir daha hiç açılmayacakmış gibi hisseder ve etrafı kontrol edememe ile birlikte bir de sahipleri o kapalı kapının ardındaysa, büyük endişeye kapılırlar. 

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