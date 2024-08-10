Kediler Mırlayarak Aslında Ne Anlatmak İsterler?

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Kediler; miyavlama, hırlama, mırlama ve tıslama gibi çeşitli sesler çıkarır. Aslında çıkardıkları her bir sesin ve tonunun farklı anlamları vardır. Peki kediler neden mırlar?

Tüylü dostlarımız ne yazık ki konuşamadıkları için ifade etmek istediklerini, gözleriyle ve ağırlıklı olarak çıkardıkları seslerle anlatmaya çalışırlar.

Gelin, onların mırlamalarının sebeplerine bakalım.

Mırlama, kedilerin çıkardığı en yaygın seslerden biridir.

kedi

Eğer kediniz gözleri yarı kapalı, kuyruğu hareketsiz, sırtüstü yatar pozisyonda mırlıyorsa bu, kedinizin mutlu olduğuna işarettir. Ayrıca kediler, yemek vakti geldiğinde ya da bir şeyler istediklerinde de mırlayabilir.

Hatta ev kedileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre kedilerin acıktıklarında çıkardıkları mırlama sesi ile karınları doyduktan sonraki mırlama sesi birbirinden farklıdır. Kediler yemek için mırladıklarında, bunu bebeklerdeki ağlama gibi bir sesle veya miyavlamayla birleştirir.

Uzmanlara göre de insanların bu sese tepki verme olasılığı daha yüksektir. Öte yandan yavru kediler, kör ve sağır olarak doğar. Ancak birkaç hafta sonra mırlamaya başlarlar.

Bu mırlama aslında annelerine nerede olduklarını bildirmenin bir yoludur.

kedi

Aynı zamanda bu ses, yavru kedinin annesiyle bağ kurmasına da yardımcı olur. Ayrıca çoğu kedi; korktuğunda, incindiğinde, acı çektiğinde ya da korktuğunda da mırlayabilir. 

Araştırmalara göre mırlama, kedilerin kendilerini sakinleştirme ve daha hızlı iyileştirmelerinin de bir yoludur. Mırlama sırasında açığa çıkan belirli frekanstaki titreşimler, kemiklerin ve yaraların daha hızlı iyileşmesini, daha kolay nefes alıp vermeyi ve acıyı azaltır. 

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