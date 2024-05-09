Neden Tüm Kediler Sadece Beyaz, Siyah ve Turuncu Renkte?

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Sokakta yürürken denk geldiğimiz kedilerin renklerine dikkat ettiniz mi? Şöyle bir düşününce, tüm kediler neredeyse aynı renklerden oluşuyor.

Özellikle beyaz, siyah ve turuncu olmak üzere üç renk etrafında şekillenen kedilerin renklerinde neden hiç kırmızı, yeşil ya da başka bir renge rastlamıyoruz?

Bunun aslında çok basit bir cevabı var, bakmamız gereken tek şey genetikleri!

Kedilerin renkleri, genleri ile belirleniyor ve birkaç farklı renkten oluşabiliyorlar.

kediler

En yaygın olarak gördüğümüz renkler ise siyah, beyaz ve turuncu. Bu renkler, X kromozomunda bulunan genler tarafından belirleniyor. 

Bundan dolayı erkek kediler, sadece bir X kromozomları olduğu için  tek renk geni taşıyorlar. Dişi kediler ise iki X kromozomuna sahip oldukları için, bir X'de turuncu ve diğerinde non-turuncu (genellikle siyah) renk kodlayan iki farklı gen taşıyabiliyorlar.

Bu durum da farklı renklerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor.

Kediler, sandığımızdan çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip olabiliyorlar. Çikolata kahvesi, sarı, gri, karamel ve daha birçok renk çeşitliliği genetik varyasyonlarla aslında mümkün. Bu renkler, farklı genler ve bu genlerin kombinasyonları tarafından kontrol ediliyor.

Tüy rengini açık tonlara çeviren ve genetik varyasyon olan  "dilüsyon" geni, siyahı griye; turuncuyu krem rengine çevirir. Dolayısıyla kedilerin sadece üç renkten oluştuğu da genel bir ifadedir.

Peki neden bu üç renk karışımı dışında bir renge sahip kedi göremiyoruz?

kedi

Kedilerin renkleri, iki ana pigment türü olan eumelanin (siyah ve kahverengi tonları) ve feomelanin (kızıl ve sarı tonları) tarafından belirleniyor. Bu pigmentlerin doğal kombinasyonları genellikle griler, krem rengi, siyah, beyaz ve turuncu gibi renkleri oluşturuyor.

Beyaz tüyler pigmentin tamamen yokluğundan kaynaklanır. Gri tüyler, az miktarda siyah eumelanin; sarıya çalan krem rengi tüyler, az miktarda kahverengi eumelanin; sarı tüyler, az miktarda kırmızı feomelanin; turuncu tüyler, orta miktarda kırmızı feomelanin ve kahverengi tüyler orta ila yüksek miktarda kahverengi eumelanin bulunmasından kaynaklanır.

İşte gördüğümüz her 10 kediden 9'unun neden üç renkten ibaret olduğunu, kedilerin genetik yapılarında bulunan bu temel üç renk bize açıklıyor.

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