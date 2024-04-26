Hayatımızı paylaştığımız patili dostumuza baktığımızda hiç şüphesiz hepimiz “Acaba kafasından neler geçiyor?” “Acaba tüm olup bitenin ne kadarını anlayabiliyor?” düşüncelerine gireriz. Araştırmaların gösterdiğine göre tahmin ettiğimizden çok daha fazlasını anlayabiliyorlar!

Eötvös Loránd Üniversitesinde, tüylü dostlarımız üzerinde yapılan çalışmalara göre basit komutlardan çok daha ötesini anlayabiliyorlar. Hatta kelimeleri, nesnelerle eşleştirecek kadar ileri gidebiliyorlar!

Keşfedilen bu yeni özellikleri, köpeklerin düşünce süreçlerinin insanlara çok daha yakın olduğunu ortaya koymasının yanı sıra anlama becerileriyle ilgili heyecan verici yeni bir pencere açıyor… Gelin bu pencereden bir bakış atalım.

Köpekler, kelimeleri komuttan ziyade "nesne adları" olarak algılayabiliyor.

Birçok köpek, verilen komut üzerine çeşitli nesneleri getirme konusunda gayet başarılı ancak bahsedeceğimiz çok daha ileri seviye... Eötvös Loránd Üniversitesinde, köpeklerin algısına yönelik bir araştırma yapıldı.

Kaniş, Border Collie ve Labrador gibi 18 farklı cinste köpeğin kullanıldığı testte köpek sahipleri; köpeğe tanıdık gelen 5 nesne seçti. Bir nesnenin adını söylediler ve köpeğe hem adı geçen nesneyi hem de farklı bir nesneyi gösterdiler. Sonuçlar ise inanılmazdı...

Köpeklerin beyin aktivitelerinde gözle görülür farklar ortaya çıktı.

Köpeğin sahibi: “Zara, bak, top!” diyordu ve köpeğin beyin aktivitesi EEG yoluyla izlenirken nesneler gösteriliyordu. Sahip “top” dediğinde ve bir sopa gösterdiğinde beyin aktivitesinde değişiklik görülüyordu. Nesne ile söylenen kelime eşleştiğinde, etki çok daha güçlü oluyordu. Kısacası köpekler, konumdan ziyade nesne ile kelimeyi gerçekten de eşleştirebiliyordu!

Köpekler, tahmin ettiğimizden çok daha fazla algıya sahipler.

Bahsettiğimiz araştırmada görülen sonuçlar, insanlarda görülen sonuçlara benzediği için pek çok heyecan verici keşfi de beraberinde getiriyor. Araştırmacılardan biri, durumu şöyle açıklıyor:

“Bu çalışmanın en önemli bulgusu, insan olmayan canlıların kelimeleri referans olarak anlama yeteneğine sahip olmaları değil, aynı zamanda bu kapasitenin köpeklerde de genel olarak mevcut olması. Bu çalışma, köpeklerin gösterdiklerinden daha fazlasını anlayabildiklerini ortaya koyuyor.”

Diğer bir araştırmacı ise köpeklerin bizim anladığımızdan hem fazlasını hem de azını anladığını söylüyor ve devam ediyor: “Bu araştırma, köpeklerin bildikleri bir kelimenin (örneğin bir topun) zihinsel bir temsilini yaptıklarını gösteriyor. Bu, köpeklerinin bazı kelimeleri nasıl anladığını bilen çoğu köpek sahibi için hiç de şaşırtıcı değil!”

Meğer o masum bakışlarının ardında ve sevimli kafalarında ne çok şey yatıyormuş öyle!

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