Sosyal medyada parmaklarını veya bir madenî parayı tarağın üzerinde gezdiren insanların çıkardığı bu ses karşısında, öğüren veya kusan kedilerin videoları ile mutlaka karşılaşmışsınızdır. Peki kedilerin bir tarak karşısında neden bu tepkileri verdiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Öncelikle bunu evde kendi kediniz üzerinde kesinlikle denememeniz gerektiğini hatırlatalım. Çünkü kedinizin tarağın çıkardığı bu sese maruz kalması, onun için yalnızca korkutucu olmakla kalmaz ve geri dönülmesi mümkün olmayan çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirebilir.

Şimdi bir tarak karşısında kedilerin neden böyle bir tepki verdiğini ve bu sesin onlar için ne denli tehlikeli olduğuna bakalım.

Bizler nasıl ki bozuk bir yemeğin veya rahatsız edici herhangi bir şeyin kokusunu duyduğumuzda öğürüyorsak kedilerin de bu hareketinin, duydukları bazı seslerden kaynaklandığı düşünülür.

Bu canlıların duyma yetisi oldukça hassastır. Bizler çok sessiz bir ortamda bir şey duymazken onlar pek çok sesi işitebilirler. Yine bizim görmediğimiz birçok şeyi de keşfedebilirler.

Tüylü dostlarımız maalesef konuşamadıkları için neler hissettiklerini anlatamazlar fakat kedi sahipleri sayesinde, birtakım çıkarımlara ulaşmamız mümkün olur.

Öte yandan insanların duyabildiği ses aralığı 20 ila 20.000 hertzken kedilerin 45 ila 60.000 hertz arasındadır.

Yani kediler tiz seslere karşı oldukça hassastır ve bu konudaki araştırmalar yeterli olmasa da öğürme ve kusma davranışlarına, maruz kaldıkları bu rahatsız edici sesin sebep olduğu tahmin edilir.

Aslında bu sesi duyan kedinin öğürmesinin, acil bir durumda istenmeyen yiyecekleri veya nesneleri vücuttan reddetmek için kullanılan refleksif bir eylem ve otomatik bir tepki olduğu da düşünülür. Yani kediler alışılmışın aksine bir yemek yerine rahatsız edici bir sese de aynı tepkiyi verebilir.

Bazı bilinçsiz kedi sahipleri, sırf komik göründüğü için tarak dişlerinden bir madenî parayla veya parmaklarıyla ses çıkartır ancak bu ses, kediler için nöbetlere bile sebep olabilir.

Kedilerin geçirmesi olası olan bu nöbet, FARS olarak adlandırılır ve bizlerdeki odyojenik epilepsiye çok benzer. Bazen Tom ve Jerry sendromu olarak da ifade edilen FARS, kedilerde tarağın dişlerinin hareket ettirilmesi gibi tiz seslerin tetiklediği düşünülen bir epilepsi şeklidir.

Hâlihazırda bu durumun kedilerde nasıl oluştuğu belirsizliğini korur fakat bazı ırklarda yaygın olması nedeniyle genetik bir bileşenin etkili olabileceği düşünülür.

Yine tarağın dışında alüminyum folyo kağıdının buruşturulması, çekiç ile çivi çakma, madenî para veya anahtar sesi, camın çatlaması veya cama hafifçe vurulması kedileri rahatsız eden ve FARS reaksiyonlarını tetikleme eğiliminde olan diğer seslerdendir.

Özetle; tüylü dostlarımızı, tarak ve bunun gibi onları rahatsız etme potansiyeli olan birtakım eşyaların seslerine maruz bırakmak oldukça tehlikelidir ve bu sesler, öğürme ve kusmanın yanı sıra FARS nöbetlerine sebep olabilir.

Birkaç dakikalık eğlence uğruna, çekilen videoların viral olması beklentisiyle veya “Bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle hareket etmeyelim ve kedilerimizi taraklardan uzak tutalım.

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