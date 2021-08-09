Kemerköy Termik Santrali, Elektrik Üretimine Yeniden Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta alevlere teslim olan Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Dönmez, santralin kısmen de olsa elektrik üretmeye başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, hiç şüphesiz Kemerköy Termik Santrali'ydi. Muğla'da bulunan termik santral, çıkan orman yangınları nedeniyle tedirginlik yaratmıştı. Şirket yönetimi, yaptığı yazılı açıklamalarda tesisin güvende olduğunu açıklamıştı. Ancak felaket göz göre göre gelmiş, Kemerköy Termik Santrali alevlere teslim olmuştu.

Yapılan çalışmalar, termik santralin tamamen kül olmasının önüne geçti. Gece boyunca yanan tesis, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sonrası yeni bir açıklama daha yapan santral yönetimi, herhangi bir risk unsurunun kalmadığını açıklamıştı. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santralin yeniden elektrik üretmeye başladığını açıkladı.

Fatih Dönmez'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde

Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarına göre Kemerköy Termik Santrali, şu an için kısmen çalışıyor. Tesisteki diğer bölümlerle ilgili de çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Dönmez, tesisin tam kapasite çalışması için hala biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkça belirtmiş oldu.

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