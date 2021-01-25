Kenya, Türkiye’den 118 Adet Hızır Satın Alacak

Türk Savunma Sanayisi'nin gururlarından Hızır, sahip olduğu 400 beygir gücü ve patlayıcılara karşı sunduğu savunma sistemiyle dikkat çekiyor. Kenya, ordusunda yer vermek üzere Katmerciler'in üretmiş olduğu bu zırhlı personel taşıyıcısından 118 adet satın alacağını açıkladı.

2016 yılında tanıtımı gerçekleştirilen zırhlı personel taşıyıcı Hızır, sınıfının en yüksek motor gücüne sahip olmasıyla birlikte Türk Savunma Sanayisi’ne önemli derecede katkıda bulunan bir araç olarak görülüyor.

Türk araç üstü ekipman ve savunma sanayi kuruluşu Katmerciler’in üretmiş olduğu Hızır, Kenya Savunma Kuvvetlerinin de dikkatini çekti ve Kenya, kendi ordusu için 118 adet Hızır satın almaya karar verdi.

Hızır, Kenya'nın sınırlarını korumasında yardımcı olacak

Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko, Türkiye ile yapılan görüşmelerde artık sona yaklaştıklarını ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Hızır’ın Kenya sınırlarının korunmasında yardımcı olabileceği dile getirilirken, yeni zırhlı personel taşıyıcılarının Eş-Şebab’a karşı olan mücadelede kullanılacağı açıklandı. Yapılan anlaşma sonucunda 118 adet zırhlı personel taşıyıcı Hızır’ın bedeli, 7,7 milyat Kenya şilini, yani 518 milyon TL olarak açıklandı.

Tamamen Türk mühendislerden oluşan bir ekibin çalışması olan Hızır, 400 beygir gücüne ve taktik tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip. NATO standartlarına uyumlu bir şekilde tasarlanan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı da üstün koruma sağlıyor.