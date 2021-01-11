AKINCI TİHA'ların İlk Teslimatı, Bu Yıl Gerçekleştirilecek

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bugün düzenlenen 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler toplantısında Türkiye'nin savunma sanayisi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Demir, AKINCI TİHA'lar da dahil olmak üzere birçok yerli savunma araçlarının teslimat için hazır olduklarını dile getirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı” doğrultusunda basın mensuplarına yeni açıklamalarda bulundu. Demir, 2020 yılı boyunca geliştirmiş oldukları projeler hakkında açıklamalar yaparken, savunma sanayinin milli bir mesele olduğunun altını çizdi.

Demir, yapmış olduğu açıklamada AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA), Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA ve ATAK helikopterlerinin 2021 yılında Faz 2 versiyonlarında teslimatların yapılmaya başlanacağını belirtti.

"AKINCI insansız hava aracının ilk teslimatlarını yapacağız"

Yapılan 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı, Savunma Sanayii’nin geçtiğimiz 2020 yılında hangi projeler üzerinde yoğunlaştığını ve hangilerinin hazır olduğunun paylaşılması için düzenlendi. Toplantıda ayrıca seri üretimine başlanan ve 2021 yılında tedariğe sunulması beklenen AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) için de önemli detaylara yer verildi.

Başkan Demir, 2021'nin deniz projelerinde de son derece önemli bir yıl olduğunu belirterek, üzerinde çalıştıkları projeler hakkında şu sözleri dile getirdi; “Çok maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU, Test ve Eğitim Gemisi UFUK ve Lojistik Destek Gemisini teslim edeceğiz. MİLGEM Projesinin 5'nci gemisi İ sınıfı fırkateyn İstanbul denizine indirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1'inci denizaltı suya indirilecek ve 2'nci denizaltı havuza çekilecek. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız.”

Toplantı kapsamında öne çıkan detaylar şu şekilde oldu;