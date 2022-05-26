Ünlü giyim markası Kiğılı, dünyanın ilk holografik NFT defilesini gerçekleştirdi. Tomorrow isimli bir NFT koleksiyonu oluşturan marka, bu NFT'leri OpenSea üzerinden satacak. Satın alınan NFT'ler tüm metaverse ekosistemlerinde kullanılabilir olacak.

Türkiye'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, dünyanın ilk holografik NFT defilesini resmen gerçekleştirdi. Etkinlik için "Tomorrow" olarak isilmendirilen özel bir koleksiyon oluşturan marka, böylelikle hem NFT hem de Metaverse dünyasına resmen giriş yapmış oldu.

Kiğılı tarafından oluşturulan Tomorrow koleksiyonunda smokinden sweatshirte kadar çeşitli kategorilerde ürünler yer aldı. Şirket, oluşturduğu koleksiyon için bir de internet sitesi açtı ve NFT'lerini bu internet sitesi üzerinden sergiliyor. Kiğılı'ya göre oluşturulan NFT'ler, tüm metaverse ekosistemlerinde kullanılabilir olacak.

Karşınızda, Kiğılı'nın NFT gömleği

Dünyanın ilk holografik NFT defilesi ile ilgili açıklamalar, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem tarafından yapıldı. Suerdem tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Bu alanla ilgili çok farklı çalışmalarımız var. Tüketicilerimizi defilemizde çok farklı bir Kiğılı olarak karşıladık. Teknolojik bir marka olarak karşılarına çıktık. Teknolojiye bakışımızı, bugünden yarına nasıl gideceğimizi anlattık. Yarının imzalarını bugünden attık. Gelecek artık şimdiden ciddi anlamda planlanmalı ve uygulamaya konulmalı. Dünya çok hızlı gelişiyor. İletişim ve etkileşim dünyası çok hızlı. Pandemide iletişim, alışveriş ve bilgi paylaşımıyla ilgili çok önemli işler yapıldı. Bu da bize teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojiye ne kadar çok yatırım yapmamız gerektiğini gösterdi Dünya zaten bu yönde gidiyor. Biz de bu çarkın içinde olmalıyız.

Kiğılı'nın NFT'leri, bu sektördeki en popüler platformlardan bir tanesi olan OpenSea üzerinden satılacak. NFT'lerin fiyatlarına baktığımızda ise 28 dolar ila 90 dolar aralığında değiştiğini görüyoruz. Eğer siz de Kiğılı'nın NFT'ler için oluşturduğu internet sitesine ulaşmak isterseniz burada, markanın OpenSea hesabı içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kiğılı'nın Tomorrow lansmanını aşağıdan izleyebilirsiniz