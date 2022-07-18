Keşke Eski Fiyatına Dönse Dediğimiz Oyunlar

Ülkemizdeki oyun fiyatları, özellikle Steam ve Epic Games gibi şirketlerin uyguladığı özel yerel fiyatlandırma politikası sayesinde oldukça ulaşılabilir bir biçimdeydi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla, oyun şirketlerinin büyük bir çoğunluğu artık bu fiyatlandırmalara uymamaya başladı.
Özellikle yüksek dolar kurunun etkisiyle de sayısı artmaya başlayan zamlar, eski oyunların yanı sıra yeni çıkacak olan oyunları da vurmaya başladı. O hâlde gelin, keşke eski fiyatına dönse de tekrardan ucuza alabilsek dediğimiz bu 17'den fazla oyuna birlikte göz atalım.
Keşke zamanında satın alsaymışız dediğimiz 17 oyun
- A Plague Tale: Innocence
- American Truck Simulator
- Arma 3
- Skyrim
- Dead by Daylight
- Elden Ring
- Euro Truck Simulator 2
- Garry's Mod
- Inside
- L.A. Noire
- Max Payne 3
- New World
- Rust
- Sniper Elite 5
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- Total War: Warhammer III
Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun yürek burkan hikâyesini anlatan A Plague Tale: Innocence, yeni fiyatıyla da yürekleri burktu
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 130 TL
- Yeni fiyatı: 250 TL
Simülasyon sevdalılarının vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi olan American Truck Simulator'dan da üzücü haber gelmişti
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 59 TL
- Yeni fiyatı: 149 TL
Listenin en tuhaf fiyat geçmişine sahip oyunlarından bir tanesi olan Arma 3, tam iki kere fiyatını azaltmış ve yükseltmiş
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 124 TL -> 99,99 TL -> 74,99 TL -> 99,99 TL
- Yeni fiyatı: 169 TL
Geçtiğimiz günlerde Bethesda oyunlarınının tamamına da ciddi bir zam gelmişti: Skyrim'in yeni fiyatı, iyi ki Game Pass'te var dedirtiyor
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 114,99 TL -> 199 TL
- Yeni fiyatı: 349 TL
Popüler çevrim içi korku oyunu Dead by Daylight da partiye katılanlar arasında
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 31 TL -> 59 TL
- Yeni fiyatı: 99 TL
Yılın en konuşulan oyunlarından bir tanesi olan Elden Ring, hem sevindirdi hem de üzdü
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 299 TL
- Yeni fiyatı: 499 TL
Ülkemizdeki en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2 de yenik düştü
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 39 TL
- Yeni fiyatı: 149 TL
Yılların eskimeyen Garry's Mod'u da zam dalgasına kapılan oyunlardan
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 18 TL -> 42 TL
- Yeni fiyatı: 78 TL
Kendi özgün stiliyle öne çıkan bağımsız bir oyun olan Inside'ın da yeni bir fiyatı var
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 31 TL
- Yeni fiyatı: 84 TL
Rockstar Games'in epey uygun fiyatlı dedektiflik oyunu L.A. Noire, tam altı kat zamlanmıştı
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 24 TL
- Yeni fiyatı: 144 TL
Bir diğer Rockstar oyunu olan Max Payne 3 de L.A. Noire'nin izinden gitti
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 31 TL
- Yeni fiyatı: 144 TL
Amazon'un bir dönem adını sık sık duyduğumuz oyunu olan New World'ün fiyatı da değişmişti
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 109 TL
- Yeni fiyatı: 177,50 TL
Listenin zam konusunda en acımasız oyunu olan Rust, tam dört defa zamlandı
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 31 TL -> 57 TL -> 127 TL -> 208 TL
- Yeni fiyatı: 308 TL
Sniper Elite serisinin en son çıkan oyunu olan Sniper Elite 5 de fazlasıyla tuhaf bir fiyat geçmişine sahip
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 77 TL -> 549 TL -> 741 TL
- Yeni fiyatı: 549 TL
Bir başka keskin nişancı oyunu olan Sniper Ghost Warrior Contracts 2'de bu kervanda
- Steam fiyat geçmişi:
- Sırasıyla eski fiyatları: 79 TL -> 119 TL
- Yeni fiyatı: 279 TL
Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatıyla piyasaya sürülen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'in fiyatı da uçtu
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 40 TL
- Yeni fiyatı: 269 TL
Total War: Warhammer III ve diğer birçok SEGA içeriği de zamlardan nasibini aldı
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 345 TL
- Yeni fiyatı: 599 TL
BONUS: Yanlış fiyatlandırma ile karşımıza çıkıp, sonrasında düzeltilten bu üç oyunu da unutmayalım
Hep zam konuşak değiliz ya, Five Nights at Freddy's: Security Breach'de absürt bir fiyat ile çıkıp sonrasında düzeltilmişti
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 611,68 TL
- Yeni fiyatı: 61 TL
Yanlış fiyatlandırma ile ön siparişe açılıp oyuncuları sevindiren The Callisto Protocol, ülkemizde baya satış yaptı gibi gözüküyor
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 92 TL
- Yeni fiyatı: 499 TL
Yanlış fiyat ile ön siparişe açılan bir diğer oyun olan WWE 2K22'nin fiyatı da kısa süre içerisinde düzeltilmişti
- Steam fiyat geçmişi:
- Eski fiyatı: 92 TL
- Yeni fiyatı: 429 TL
Gelelim en merak edilen soruya: Steam, ülkemize özel dolar kuru politikasını sürdürüyor mu?
Steam, belirli ülkelere özel olarak yerel fiyatlandırma ve sabit kur politikasını devam ettirse de bu fiyatlandırmaya uyup uymamak tamamen oyun şirketine kalıyor. Steam, fiyatlandırma ekranı üzerinde seçilen ülke için kendi ''önerdiği fiyatı'' gösteriyor, buna rağmen son kararı her zaman şirketler veriyor. Bu yüzden özellikle yeni çıkan oyunlarda zaman zaman yanlışlıkla belirlenmiş fiyatlandırmalar ve ani zamlar ile karşılaşabiliyoruz.