Keşke Eski Fiyatına Dönse Dediğimiz Oyunlar

Son zamanlarda oyunlar, daha önceki dönemlere göre çok daha sık bir şekilde zamlanmaya başladı. Önce Elden Ring, sonrasında da Euro Truck Simulator 2 derken 17'den fazla oyunun ülkemizdeki fiyatının arttığını biliyoruz.

Ülkemizdeki oyun fiyatları, özellikle Steam ve Epic Games gibi şirketlerin uyguladığı özel yerel fiyatlandırma politikası sayesinde oldukça ulaşılabilir bir biçimdeydi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla, oyun şirketlerinin büyük bir çoğunluğu artık bu fiyatlandırmalara uymamaya başladı.

Özellikle yüksek dolar kurunun etkisiyle de sayısı artmaya başlayan zamlar, eski oyunların yanı sıra yeni çıkacak olan oyunları da vurmaya başladı. O hâlde gelin, keşke eski fiyatına dönse de tekrardan ucuza alabilsek dediğimiz bu 17'den fazla oyuna birlikte göz atalım.

Keşke zamanında satın alsaymışız dediğimiz 17 oyun

Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun yürek burkan hikâyesini anlatan A Plague Tale: Innocence, yeni fiyatıyla da yürekleri burktu

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 130 TL Yeni fiyatı: 250 TL



Simülasyon sevdalılarının vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi olan American Truck Simulator'dan da üzücü haber gelmişti

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 59 TL Yeni fiyatı: 149 TL



Listenin en tuhaf fiyat geçmişine sahip oyunlarından bir tanesi olan Arma 3, tam iki kere fiyatını azaltmış ve yükseltmiş

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 124 TL -> 99,99 TL -> 74,99 TL -> 99,99 TL Yeni fiyatı: 169 TL



Geçtiğimiz günlerde Bethesda oyunlarınının tamamına da ciddi bir zam gelmişti: Skyrim'in yeni fiyatı, iyi ki Game Pass'te var dedirtiyor

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 114,99 TL -> 199 TL Yeni fiyatı: 349 TL



Popüler çevrim içi korku oyunu Dead by Daylight da partiye katılanlar arasında

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 31 TL -> 59 TL Yeni fiyatı: 99 TL



Yılın en konuşulan oyunlarından bir tanesi olan Elden Ring, hem sevindirdi hem de üzdü

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 299 TL Yeni fiyatı: 499 TL



Ülkemizdeki en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2 de yenik düştü

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 39 TL Yeni fiyatı: 149 TL



Yılların eskimeyen Garry's Mod'u da zam dalgasına kapılan oyunlardan

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 18 TL -> 42 TL Yeni fiyatı: 78 TL



Kendi özgün stiliyle öne çıkan bağımsız bir oyun olan Inside'ın da yeni bir fiyatı var

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 31 TL Yeni fiyatı: 84 TL



Rockstar Games'in epey uygun fiyatlı dedektiflik oyunu L.A. Noire, tam altı kat zamlanmıştı

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 24 TL Yeni fiyatı: 144 TL



Bir diğer Rockstar oyunu olan Max Payne 3 de L.A. Noire'nin izinden gitti

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 31 TL Yeni fiyatı: 144 TL



Amazon'un bir dönem adını sık sık duyduğumuz oyunu olan New World'ün fiyatı da değişmişti

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 109 TL Yeni fiyatı: 177,50 TL



Listenin zam konusunda en acımasız oyunu olan Rust, tam dört defa zamlandı

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 31 TL -> 57 TL -> 127 TL -> 208 TL Yeni fiyatı: 308 TL



Sniper Elite serisinin en son çıkan oyunu olan Sniper Elite 5 de fazlasıyla tuhaf bir fiyat geçmişine sahip

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 77 TL -> 549 TL -> 741 TL Yeni fiyatı: 549 TL



Bir başka keskin nişancı oyunu olan Sniper Ghost Warrior Contracts 2'de bu kervanda

Steam fiyat geçmişi: Sırasıyla eski fiyatları: 79 TL -> 119 TL Yeni fiyatı: 279 TL



Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatıyla piyasaya sürülen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'in fiyatı da uçtu

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 40 TL Yeni fiyatı: 269 TL



Total War: Warhammer III ve diğer birçok SEGA içeriği de zamlardan nasibini aldı

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 345 TL Yeni fiyatı: 599 TL



BONUS: Yanlış fiyatlandırma ile karşımıza çıkıp, sonrasında düzeltilten bu üç oyunu da unutmayalım

Hep zam konuşak değiliz ya, Five Nights at Freddy's: Security Breach'de absürt bir fiyat ile çıkıp sonrasında düzeltilmişti

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 611,68 TL Yeni fiyatı: 61 TL



Yanlış fiyatlandırma ile ön siparişe açılıp oyuncuları sevindiren The Callisto Protocol, ülkemizde baya satış yaptı gibi gözüküyor

Steam fiyat geçmişi: Eski fiyatı: 92 TL Yeni fiyatı: 499 TL



Yanlış fiyat ile ön siparişe açılan bir diğer oyun olan WWE 2K22'nin fiyatı da kısa süre içerisinde düzeltilmişti

Steam fiyat geçmişi : Eski fiyatı: 92 TL Yeni fiyatı: 429 TL

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Gelelim en merak edilen soruya: Steam, ülkemize özel dolar kuru politikasını sürdürüyor mu?

Steam, belirli ülkelere özel olarak yerel fiyatlandırma ve sabit kur politikasını devam ettirse de bu fiyatlandırmaya uyup uymamak tamamen oyun şirketine kalıyor. Steam, fiyatlandırma ekranı üzerinde seçilen ülke için kendi ''önerdiği fiyatı'' gösteriyor, buna rağmen son kararı her zaman şirketler veriyor. Bu yüzden özellikle yeni çıkan oyunlarda zaman zaman yanlışlıkla belirlenmiş fiyatlandırmalar ve ani zamlar ile karşılaşabiliyoruz.