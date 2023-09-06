Çin'de iki işçi, sadece kendilerinin kullanacakları bir kestirme yol için Çin Seddi'nin bir bölümünü yıktı. Tutuklanan işçiler hakkında dava açıldı...

Geçmişi M.Ö. 200'lü yıllara kadar uzanan Çin Seddi ile ilgili garip bir olay yaşandı. Kendini bilmez iki işçi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yıllar içerisinde büyük oranda hasar gören Çin Seddi'nin bir bölümüne iş makineleri ile "daldı". Kestirme yol açmak için yıkılan Çin Seddi'nin bir bölümü, yapılan incelemelere göre onarılamayacak. Zaten yüzde 8 kadarının sağlam kaldığı bilinen tarihi yapı, son yıkımla biraz daha küçülmüş oldu.

Dünyanın en büyük askeri yapısı olarak bilinen Çin Seddi, 1600'lü yıllara kadar aşama aşama inşa edildi. İlk aşamalarda sadece toprak kullanılarak yapıldığı için tepe gibi görünen Çin Seddi, son aşamalarına doğru gerçek bir duvar halini almıştı. İşin kötü yanı, kestirme yol açmak için Çin Seddi'ni yıkmaya kalkan işçiler, 14 ila 17. yüzyıllar arasında inşa edilen duvar kısmına zarar verdiler.

Soruşturma başlatıldı!

*Çin Seddi'nin yıkılmasıyla açılan kestirme yol.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Çin Seddi'ne zarar verip kestirme yol açan iki kişi, haklarında dava açılarak tutuklandı. Yıkım sırasında ekskavatör kullanan işçiler, "kültürel bir eseri yok etmek" suçundan yargılanacaklar.

Bu arada; işçilerin neden kestirme yol açtıklarını da aktaralım. Edinilen bilgilere bu iki işçi, Çin Seddi yakınlarındaki bir inşaatta iş makinesi kullanmak üzere görevlendirilmişlerdi. Ancak Çin Seddi, işçilerin bulunduğu yer ile inşaat alanının arasında yer alıyor ve bu da yolun uzamasına neden oluyordu. Kendi kullandıkları yolu kısaltmak isteyen işçiler, böyle bir çözüm(!) ürettiler. Tabi bu çözüm onlara pahalıya patladı.