Dünya çapında milyonlarca insanın severek tükettiği KFC'nin (Kentucky Fried Chicken) arkasındaki isim olan Harland Sanders'ın hayatı, sandığınızdan çok daha ilginç ve dramatik olaylarla dolu.

"Albay" lakabını taşıyan KFC’nin kurucusu ve maskotu Harland Sanders, kızarmış tavuk tarifini mükemmelleştirerek bir kızarmış tavuk imparatorluğu kurmadan önce, Corbin, Kentucky'de bir benzin istasyonu işletiyordu.

Ancak bu sakin kasabada yaşananlar, sadece Sanders’ın lezzetli kızarmış tavuklarından ibaret değildi.

Harland Sanders, o yıllarda işletmekte olduğu benzin istasyonuna daha fazla müşteri çekmek için çeşitli tabelaları kullanıyordu.

1929’da baş gösteren ve tüm Amerika’yı etkisi altına alan ekonomik krizin yaşandığı yıllarda herkes için hayat gerçekten çok zordu.

O dönemde bir Shell benzin istasyonu işletmekte olan Sanders da işlerinin gidişatı yaşanan ekonomik krizden korumak amacıyla bölgenin çeşitli yerlerine tabelalar yerleştiriyordu.

Şüphesiz ki piyasada tek değildi ve bu tabelalar, kızışan bir rekabeti de beraberinde getirdi.

Matt Stewart isimli bir birey de yakındaki Standard Oil istasyonunun sahibiydi ve Sanders'ın reklam tabelaları onun işini baltalıyordu.

Durum bir süre bu şekilde devam etti, Sanders tabela yerleştiriyor, Steward’sa bir şekilde onları yok ediyordu.

Hatta bir gün beton bir duvarın üzerine araçları kendi benzinliğine yönlendirmek için bir yazı yazan Sanders’ın bu reklamı, Stewart tarafından katran benzeri çıkartılması imkânsıza yakın bir madde ile kapatıldı.

Bu, Sanders ve Stewart arasında gerginliğin artmasına sebep oldu.

Reklamının üstünün kapatılmasının ardından ikili yüzleşti ancak işler daha da kızıştı.

Hatta, Sanders'ın biyografisine göre, bu iki adam birbirlerine "Senin lanet olası kafanı patlatacağım." diye tehditler savuruyorlardı.

İlerleyen zamanlarda Steward bir kez daha Sanders’ın reklamını sabote etti ve kaçınılmaz son yaklaştı!

Sanders'a Stewart'ın tabelasını bir kez daha boyadığı haberinin ulaşmasının ardından Sanders, Shell bölge müdürü Robert Gibson ve denetçi Carlyle Shelbourne’ü de yanına alarak Stweart’ı suçüstü yakalamaya gitti.

Stewart'ı tabelayı boyarken yakaladılar ve tansiyonlar yükseldi. Daha sonra çıkan arbedede ilk kimin ilk ateş ettiği belirsiz olsa da, silahlar ateşlendi.

Yaşanan çatışmanın sonucunda Shell bölge müdürü Gibson vurularak hayatını kaybetti. Stewart’sa yaralandı ve cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Harland Sanders ise bu olaydan neredeyse hiç zarar görmeden çıktı. Ona yönelik yapılan suçlamalar düştü ve Sanders ilk kez kızarmış tavuk satmaya başladığı Shell istasyonuna geri döndü.

Bundan sonrası zaten malumunuz. Sanders’ın girişimci ruhunu kendini daha da gösterdi ve KFC’nin yükselişinin temelleri atılmaya başlandı…

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