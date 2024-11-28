Kia'nın mayıs ayında tanıttığı EV3 modelinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. %10'luk ÖTV diliminde yer alan araç, iddialı fiyatlara sahip.

Elektrikli otomobiller konusunda en çok öne çıkan markalardan biri olan Kia, mayısta EV3 ismini verdiği yeni modelini tanıtmıştı. Eylülde ise aracın Türkiye’ye geleceği ifade edilmişti. En çok dikkat çeken kısmı ise %10 ÖTV diliminde yer alacak olmasıydı.

Bugün tasarımından menziline kadar birçok dikkat çeken detayla gelen EV3’ün Türkiye lansmanı resmen gerçekleştirildi. Lansmanla birlikte fiyatlar da belli olmuş oldu. Araç, 436 km standart ve 772 km’ye çıkan uzun menzil olmak üzere her biri 150 KW otomatik olan 4 farklı donanımla gelirken iddialı fiyatıyla başarılı olacak gibi görünüyor.

Kia EV3 Türkiye fiyatları

Versiyon Fiyat Kia EV3 Elegance Standard Range 1.490.500 TL Kia EV3 Elegance Long Range 1.640.500 TL Kia EV3 Prestige Long Range 1.820.500 TL Kia EV3 GT-Line Long Range 1.920.500 TL

Kia EV3 hakkında tüm detaylar için: