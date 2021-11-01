KIA Stinger 2022 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

KIA’nın sportif sedan serisi KIA Stinger, 2022 modeliyle de beğeniye sunulacak. 300 beygirlik motoruyla hızın doruklarına ulaşabilirken içerdiği güvenlik teknolojileriyle kendinizi tehlikede hissetmeyeceğiniz KIA Stinger’ın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesini sizler için derledik.

Güç ve sportifliğin mükemmel bir dengede buluştuğu KIA Stinger 2022, tam 300 beygir gücünde 2.5L turboşarjlı bir motora sahip. Çok sportif bir görünüme sahip olan KIA Stinger 2022; selefi olan 2019 modelinin hem performans hem de teknoloji olarak fazlasıyla üstüne koymuş.

Unutmadan belirtelim, Stinger henüz KIA Türkiye’nin internet sitesinde listelenmedi. Bu sebeple eklediğimiz fiyatlandırma aracın ABD fiyatı. İç donanımıyla da yüksek konfor ve teknoloji sunan KIA Stinger’ın dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenliği, performansı ve fiyat listesini bu yazımızda derledik. Dilerseniz gelin KIA Stinger 2022’nin dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine bir göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

Uzun kaput, derin eğimli ön cam ve alçak kabin, klasik bir spor araba dizaynına sahip KIA Stinger aerodinamik performansı artırmak için sürtünmeyi azaltan dış tasarım gibi dış performans öğeleriyle birleşerek hareketsizken bile hareket ediyormuş gibi bir görünüm sunuyor. Standart koyu krom dış aksamlar, spor sedanın yüksek performans özelliklerini güçlendiriyor.

İç tasarım:

KIA Stinger’ın iç döşemesinde Harman Kardon Premium ses sistemi bulunuyor. Tamamen deri ve metalik kaplamalarla dolu olan bu sportif sedanın koltukları da bir hayli rahat görünüyor. Aracın LED iç aydınlatması da hem göz almıyor hem de aracın için fazlasıyla aydınlatıyor. Araçtaki yeni 10,25 inç’lik dokunmatik ekranlı kontrol paneli Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu.

Konfor:

KIA Stinger, bu sınıftaki birçok otomobilden çok daha konforlu koltuklara sahip ve çok rahat hissettiriyor. Stinger'ın iç tasarımı, piyasadaki diğer sportif sedanlara göre daha az gösterişli dizayn edilmiş. Stinger'ın belirtilen bagaj hacmi, bu sette açık ara en fazla bagaj alanına sahip olan model olduğunu bizlere gösteriyor.

Güvenlik:

Bu üstün performanslı sedan, güvenlik konusunda da çok üst düzey teknolojilere sahip. KIA Stinger 2022’deki güvenlik teknolojileri şunlar: Start/Stop özellikli Akıllı Seyir Kontrolü, öndeki araçla çarpışma önleme desteği, aracın 4 bir yanında kamera, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı ve arkadaki araçla kaza önleme desteği.

KIA Stinger performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

KIA Stinger 2022, selefine göre bayağı bir gelişmiş performansa sahip. İki seçenekten biri olan 2,5 litre turboşarjlı Stinger, 4 silindirli GT-Line motoru tam 300 beygir güç sağlarken ve 0’dan 100’e 5,3 saniyede çıkarken, 3,3 litre ikiz turboşarjlı V6 motor ise tam 368 beygir güç sağlıyor ve 0’dan 100’e 4,7 saniyede çıkıyor. Aracın şehir içindeki yakıt tüketimi 100 km’de 9,4 litre, şehir dışındaki yakıt tüketimi ise 12,3 litre.

KIA Stinger 2022 fiyat listesi:

KIA Stinger 2,5 litre turboşarjlı 4 silindirli 300 beygir 8 vitesli GT-Line paketi: 36.090 dolar 3,3 litre ikiz turboşarjlı V6 368 beygir GT1 paketi: 43.690 dolar 3,3 litre ikiz turboşarjlı V6 368 beygir GT2 paketi: 51.290 dolar



Şu anda sadece yurt dışı fiyatları belli olan KIA Stinger 2022'yi sizler için inceledik. Türkiye fiyatları ortaya çıktığında yine buradan sizlere duyuruyor olacağız.

KIA Stinger özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!