Birbirinden İşlevsel 13 Kilit Ekranı Uygulaması (Android)

Eğer Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız kilit ekranı için daha eğlenceli şeyler düşünmeniz mümkün. Sizin için listelediğimiz 13 kilit ekranı uygulamasından size en uygun olanı seçerek telefonun bütün havasını değiştirecek özellikleri kullanabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların kilit ekranı çoğu kullanıcıya sıkıcı geliyor. Android, kilit ekranı üzerinde fazla değişiklik yapılmasına izin vermiyor ve sunduğu kısıtlı özelliklerle de yapabileceklerinizin her zaman bir sınırı oluyor. Mobil uygulama geliştiriciler bu konu üzerinde düşünmüşler ve kilit ekranı üzerine pek çok özellik ekleyebileceğiniz mobil uygulamalar geliştirmişler.

Kilit ekranı mobil uygulamaları sayesinde klasik bir kilit ekranı duvar kağıdı üzerine kısayollar ve eğlenceli özellikler ekleyebilir ya da tamamen sizin zevkinize göre tasarlanmış heyecan verici bir duvar kağıdı yaratabilirsiniz. Listelediğimiz 13 kilit ekranı mobil uygulamasını kullanarak bir bildirim geldiğinde ya da saate bakarken gördüğünüz kilit ekranı, telefonun bütün havasını değiştirecek.

Telefonun bütün havasını değiştirecek 13 kilit ekranı uygulaması:

AcDisplay

Hi Locker

CM Locker

LokLok

Alarm Anti Theft

C Locker

Semper

DashClock

Solo Locker (DIY Locker)

App Locker Master

DynamicNotifications

dodol locker

App Lock

AcDisplay

Boyut: 3 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

AcDisplay, size yepyeni bir bildirim alma deneyimi sunuyor. Dilediğiniz gibi düzenleyebildiğiniz kilit ekranınızın duvar kağıdı üzerine gelen bildirimleri, telefon kilidini açmadan kilit ekranı üzerinden açabilir, okuyabilir ve eğer istiyorsanız yanıtlayabilirsiniz. Böylece kilit ekranı üzerinden tüm işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. 7

AcDisplay indirmek için:

Hi Locker - Your Lock Screen

Boyut: 9.7 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Hi Locker, size üç farklı tipte kilit ekranı teması sunuyor. Klasik, Lolipop ve iOS temalarından dilediğinizi seçerek kolayca kilit ekranı üzerine uygulayabilirsiniz. Her şeyini özelleştirebileceğiniz bu temalar, size günün saatine göre “Günaydın”, “İyi Akşamlar” gibi dostça selamlar verecekler. Yani yalnızlar için birebir.

Hi Locker - Your Lock Screen indirmek için:

CM Locker - Security Lockscreen

Boyut: Cihaza göre değişiyor

İndirme Sayısı: 100 Milyon +

CM Locker, bir kilit ekranı uygulamasından çok daha fazla özellik sunuyor kullanıcılarına. Uygulama sayesinde, kilitli telefonunuzda tam bir kontrol ve güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Şifrenin yanlış girilmesi durumunda telefon otomatik olarak fotoğraf çekiyor ve böylece telefonunuzu açmaya çalışan kişiyi yakalayabiliyorsunuz. Tüm bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra HD kalitede duvar kağıtları ve temalarıyla da görsel bir zenginlik sunuyor.

CM Locker - Security Lockscreen indirmek için:

LokLok: Draw on a Lock Screen

Boyut: 16 MB

İndirme Sayısı: 500 Bin +

LokLok sayesinde içinizdeki sanatçıyı serbest bırakın. Siz ve diğer uygulama kullanıcısı kişileriniz ile ortak bir kilit ekranı kullanmanıza imkan sağlıyor. Beyaz tahta özelliği ile dilediğiniz resmi çizebilir ya da yazı yazabilirsiniz. Yazdıklarınız ve çizdikleriniz uygulamayı ortak kullandığınız kişilerinizin kilit ekranında da görünecektir.

LokLok: Draw on a Lock Screen indirmek için:

Alarm Anti Theft Screen Lock

Boyut: 6 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Alarm Anti Theft Screen Lock uygulamasını kullandığınız zaman, istemediğiniz kişilerin telefonunuzu kurcalamadığından emin olacaksınız, en azından böyle bir şey olursa mutlaka duyacaksınız. Çünkü biri sizin telefonunuzu açmaya çalıştığı zaman, uygulama yüksek seste polis sireni çalmaya ve farklı renkte ışıklarla yanıp sönmeye başlıyor.

Alarm Anti Theft Screen Lock indirmek için:

C Locker Free

Boyut: 7.3 MB

İndirme Sayısı: 100 Bin +

C Locker size heyecan dolu bir kilit ekranı deneyimi sunuyor. Android işletim sistemli telefonun bütün havasını değiştirecek 5 farklı türde widget, takvim hatırlatmaları, tüm mobil uygulamaları destekleyen bildirim ekranları ve şifre olarak desen çizme özelliği sunuyor. Böylece akıllı telefonunuzu kendi isteklerinize göre kişiselleştirirken, güvenlikten de ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

C Locker Free indirmek için:

Semper: Zahmetsizce Öğren

Boyut: 16 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Eğitimin en kolay halini sunuyor Semper, hem de telefonunuzun kilidini bile açmadan. Telefonunuzu her uyandırdığınızda açılan kilit ekranınında, sizin seçtiğiniz bir yabancı dil, genel kültür, matematik ya da başka bir alanla ilgili kısa bir soru cevaplıyorsunuz. Böylece kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmek istediğiniz alanla ilgili pratik yapabiliyorsunuz.

Semper: Zahmetsizce Öğren indirmek için:

DashClock

Boyut: 1.1 MB

İndirme Sayısı: 100 Bin +

Kilit ekranınızın her bir noktasını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ekleyebileceğiniz widgetler sayesinde sık kullandığınız uygulamalara ya da ayarlara tek dokunuşla ulaşabilirsiniz. Arama, e-posta gönderme, not yazma ya da web tarayıcısında bir sayfa açma gibi tüm işlemleri DashClock sayesinde kolayca yapabilirsiniz.

DashClock custom extension indirmek için:

Solo Locker (DIY Locker)

Boyut: 6.8 MB

İndirme Sayısı: 10 Milyon +

Solo Locker sayesinde en sevdiğiniz fotoğrafları kilit ekranı açma şifreniz olarak kullanabilirsiniz. Android işletim sistemli telefonun bütün havasını değiştirecek olan bir desen çizme özelliği sunuyor. Böylece her bir desen noktasında sizin seçtiğiniz bir fotoğraf görünebiliyor. Size özel sunduğu HD kalitede duvar kağıtları ve widgetlerle de kilit ekranınızın sizi yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

Solo Locker (DIY Locker) indirmek için:

App Locker Master

Boyut: 4.1 MB

İndirme Sayısı: 500 Bin +

App Locker Master sayesinde kilit ekranını olduğu kadar seçtiğiniz uygulamalarınızı da koruyabilirsiniz. Galeri ya da mesajlar gibi kimsenin girmesini istemediğiniz uygulamalara özel kilitler yerleştirebilirsiniz. Bu kilitleri desen çizme olarak ayarlarsınız, her bir desen noktası üzerinde bir emoji ya da bi fotoğraf görünmesini sağlayabilirsiniz.

App Locker Master indirmek için:

DynamicNotifications

Boyut: 4.8 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

DynamicNotifications kilit ekranı üzerine düşen bildirimlerin tam kontrolü ve güvenliği sizin elinizde olacak. Gelen aramaları açmadan önce arayan kişiye dair kısa önizlemeler görebilir, gelen bildirimleri yanlışlıkla açmanın önüne geçebilirsiniz. Gizli bildirim özelliği sayesinde, gelen bildirimleri uygun olmadığınız ortamlarda yalnızca siz görebilirsiniz.

DynamicNotifications indirmek için:

dodol locker

Boyut: 5.8 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

dodol locker telefonunuzun hem kilit ekranı hem de ana ekranı üzerinde düzenlemeler yapmanızı sağlıyor. Mobil uygulamada bulunan ücretsiz, HD kalitedeki duvar kağıtlarını ana ekranınıza ya da kilit ekranınıza uygulayabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı da duvar kağıdı için düzenleme olanağı sunan dodol locker, gelişmiş kilit ve güvenlik sistemiyle de telefonunuzda tam koruma sağlıyor.

dodol locker - wallpaper indirmek için:

App Lock:

Boyut: 6.1 MB

İndirme Sayısı: 10 Bin +

App Lock, telefonunuz için aradığınız tüm güvenlik sistemlerini tek bir mobil uygulama üzerinden sunuyor. Kilit ekranınızı şifre ya da desen kullanarak güvenli hale getirebildiğiniz gibi, aynı güvenlik önlemlerini tek tek her uygulama için de alabilirsiniz. Dilerseniz uygulamaların ana sayfanızda bulunan simgelerini değiştirebilir ya da görünmez hale getirebilirsiniz. Böylece telefonunuzda bulunan ama başka kimsenin görmesini istemediğiniz uygulamaların size özel olarak kalmasını sağlayabilirsiniz.

App Lock - Lock apps & App protector indirmek için:

Android işletim sistemli telefonun bütün havasını değiştirecek 13 kilit ekranı uygulaması arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Bu mobil uygulamalardan her biri telefon kullanımınızı daha keyifli hale getirmekle kalmayacak ayrıca size tam bir güvenlik ve koruma sağlayacaktır.