ABD'de Kim Kardashian, Paul Pierce ve Floyd Mayweather Jr. gibi ünlü isimlerle reklam yapan EthereumMax, fiyatının düşmesi üzerine davalık oldu. Yatırımcılar, EthereumMax'in reklamını yapan ünlü isimleri dolandırıcılıkla suçluyorlar.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen kripto paralar, zaman zaman büyük dolandırıcılıklara araç olabiliyorlar. Bazen bir kripto para projesinin bazense bir kripto para borsasının dolandırıcılık amacıyla kurulduğu, iş işten geçtikten sonra anlaşılıyor. Türkiye'de kurulan kripto para borsası THODEX, bunun en net örneklerinden bir tanesiydi.

Ancak bu tür olaylar yalnızca Türkiye'de olmuyor. Örneğin EthereumMax isimli bir kripto para birimi, özellikle de ABD'de çok popüler oldu. Zira bu projenin ardındaki ekip; Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve hatta Kim Kardashian gibi isimlerle çeşitli reklam çalışmaları yürüttü. Dünyaca ünlü bir boksör olan Floyd Mayweather Jr., "Benim maç yapmama gerek yok. EthereumMax ile bir yılda kazandığımdan çok para kazandım.” gibi oldukça iddialı cümleler kurarak yatırımcıları etkilemeyi başarmıştı. Şimdi bu reklamlar, ünlü isimlerin başını ağrıtmış durumda.

EthereumMax reklamlarını yapan ünlüler, dolandırıcılıkla suçlanıyor

EthereumMax'in bugüne kadarki tüm fiyat grafiğini görüyorsunuz.

ABD'de bazı kripto para yatırımcıları, bahsi geçen 3 ünlü isimle birlikte EthereumMax reklamı yapan tüm ünlülere dava açtılar. Bu ünlülerin dolandırıcı olduğunu ileri süren davacılar, reklamlar nedeniyle yanlış yönlendirildiklerini ifade ediyorlar. Projenin gerçekten dolandırıcılık amacıyla mı kurulduğunu bilmek güç ancak fiyat grafiğine baktığımızda, yatırımcıların gerçekten de zararda olduklarını görüyoruz. EthereumMax, an itibarıyla piyasaya çıktığı fiyatın bile altında işlem görüyor. Üstelik, pek çok yatırımcının tepeden alım yaptığı iddia ediliyor.

Açık konuşmak gerekirse "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir..." ibaresinin ne kadar doğru olduğunu gösteren bir olay ile karşı karşıyayız. Zira Kim Kardashian, geçtiğimiz dönemlerde de EthereumMax nedeniyle gündeme gelen isimlerdendi. Hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen doğrudan yatırım tavsiyesi veriyor gibi davranan Kardashian, İngiliz finansal denetleme kuruluşu FCA tarafından uyarılmıştı. Şimdiyse bu mesele, Kim Kardashian'ın başına büyük bir çorap örmüş durumda...