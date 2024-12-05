Kim Milyoner Olmak İster? Yarışması ülkemizde olduğu kadar dünyada da oldukça ilgi gören bir yarışma programı. Peki, bir adamın bu yarışmayı kandırarak büyük ödüle ulaştığını söylesek? Gelin Charles Ingram’ın öyküsünü anlatalım.

Kim Milyoner Olmak İster? İsimli yarışma programı, sunduğu ödül ile birçok kişiyi cezbeden ve milyoner olmanın hayalini kurduran bir program.

2001 yılındaysa, İngiliz Ordusu’nda Binbaşı olan Charles Ingram, yarışmanın sunduğu milyoner olma fırsatını bir dolandırıcılık öyküsüne dönüştürmeyi başardı…

Charles Ingram, tüm soruları doğru bilerek büyük ödülün sahibi olsa da kısa süre sonra bu galibiyetinin meşruluğu sorgulanacaktı!

Charles Ingram, yarışma boyunca karşılaştığı tüm soruları doğru cevaplamıştı ancak bu işin içinde bir bit yeniği vardı.

Ingram’ın doğru cevaplar ulaşması için seyirciler arasında bulunan eşi Diana Ingram ve arkadaşları Tecwen Whittock gizlice onu yönlendiriyorlardı.

Sorular yarışmacıya okunduktan sonra Charles seçenekleri birer birer yüksek sesle tartışırken, eşi Diana ve arkadaşı Charles doğru cevaba yoğunlaştığında doğru cevabı işaret etmek adına öksürüyordu.

Planları kusursuzca ilerlemişti ve Charles neredeyse hiçbir fikri olmadığı sorularda bile doğru cevabı seçerek büyük ödülün sahibi oldu.

Ancak yarışmayı organize eden ekip, olayın arka planını araştırmaya başladı.

Programın kayıtları defalarca incelendi ve öksürüklerin doğru cevaplarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Bu olayın açığa çıkmasının ardından her ne kadar Charles ve Diana suçsuz olduklarını iddia ediyor olsalar da suçlu bulundular.

Mahkeme Charles’ın ödülünü iptal etti ve bu olay onun kariyerine ve itibarına ciddi zarar verdi.

2020 yılında yayımlanan “Quiz” isimli mini dizi ise bu olayı sorgulayan bir perspektifte ele alarak ekranlara taşıdı ve çiftin gerçekten de suçlu olup olmadığına dair soruların tekrardan gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Özetle bu hikâye, hırs ve aldatmacanın sınırlarını sorgulatan bir olay olarak anlıyor.

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