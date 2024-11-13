1980’lerin başında, Nintendo oyun dünyasını kasıp kavuran Donkey Kong adlı oyunu piyasaya sürdüğünde, tüm dünyada büyük yankı uyandırırken büyük bir yasal savaşın da fitilini ateşlemişti. Bu içerikte, Universal Studios ile Nintento arasında geçen çalkantılı savaşın öyküsünü anlatıyoruz.

Nintendo’nun 80’li yıllarda piyasaya sürdüğü Donkey Kong büyük beğeni toplamış ve ciddi bir başarıya ulaşmıştı.

Ancak Universal Studios’un Donkey Kong’un kendi ikonik filmi King Kong’un haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Nintendo'ya dava açması oldukça beklenmedik şekilde sonuçlanacak bir savaşın temelini oluşturdu.

O yıllarda, oyun sektöründe oldukça yeni olan Nintendo’nun bu dev şirketle nasıl başa çıkacağı büyük bir soru işaretiydi.

Universal, tüm gücüyle Nintendo’nun üzerine gidiyordu.

İlk önce küçük bir şirket olan ve Nintendo’nun iş birliği yaptığı Coleco’yu hedef alarak Nintendo’ya dolaylı yoldan baskı yapmaya çalıştı.

Coleco, Donkey Kong’u ev konsolu olan ColecoVision’a uyarlamıştı bu sebeple Universal’ın tehditleri karşısında güçlü bir duruş sergileyemeyerek telif hakkı ödemeyi kabul etmişti.

Universal, bu ilk zaferin ardından doğrudan Nintendo’ya yüklenmeye başlamıştı.

Nintendo’nun Amerika pazarına yeni girdiğini ve yeterince güçlü olmadığını düşünüyordu.

Bu sebeple Universal Studios, şirketinin gücüyle onları korkutmayı hedefledi.

Ancak Nintendo’nun başına bela olan bu dava, onların bir yenilgi hikayesine dönüşmek bir yana, beklenmedik bir şekilde inanılmaz bir başarıya dönüşecekti…

Nintendo’nun avukatı Howard Lincoln, Nintendo’nun savunmasını yapmak üzere John Kirby isimli bir avukatı görevlendirmişti.

Kirby, ve ekibi Universal’ın King Kong’a ilişkin telif hakkı iddialarının tutarsız olduğunu fark ederek çok iddialı bir dava yürüttüler.

Geçmişte, Universal Studios’un King Kong karakterinin kamu malı olduğunu savunduğunu ve bu yüzden hak iddia edilemeyeceğini öne sürdüler.

Bu durum Nintendo için Universal’a karşı kullanılabilecek güçlü bir argüman yaratmıştı.

Dolayısı ile mahkeme, Universal’ın Donkey Kong’a dair telif hakkı iddialarının geçersiz olduğu hükmünü verdi.

Hatta Nintendo’ya Universal Studios’un King Kong oyunlarından elde ettiği lisans ücretlerini isteme hakkını bile tanıdı.

Dava sonucunda Nintendo, Universal Studios’dan hem yüklü bir tazminat aldı hem de telif hakkı davasını kaybetmeyerek sektörün güçlü bir oyuncusu olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Bu öyle büyük ve beklenmedik bir başarıydı ki Nintendo, dava sürecindeki üstün başarısından dolayı John Kirby’nin onuruna bir oyun karakterine onun adını verdi…

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