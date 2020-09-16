Kimlik Kartlarıyla Ehliyetleri Birleştirme İşlemi Başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarıyla birleştirmesini sağlayacak proje bu cuma günü başlıyor. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezleri 2021’de 81 il için geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarıyla birleştirilme işleminin cuma gününde başlayacağını duyurdu. Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen “Gelecek Evinde Şekillenecek” projesi için düzenlenen çevrimiçi açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yılda 35 milyon vatandaşa hizmet verdiğini, daha önce emniyet müdürlüklerinde verilen ehliyet ve pasaport hizmetlerinin de nüfus idarelerine bağlandığını hatırlattı.

Bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini söyleyen Soylu, süreci bir adım daha ileri götürerek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirme projesinin cuma günü başlayacağını söyledi. Soylu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz.”

112 Acil Çağrı 81 ilde birleşecek

Şu anda 45 ilde başarıyla hayata geçirilen 112 Acil Çağrı hizmetinin 2021’de 81 ile yayılacağını söyleyen Soylu, sistemin yerli yazılımla çalışacağını ve yapay zeka sayesinde ilgili birimlerle anında iletişim kurulacağını söyledi. Bu proje kapsamında ambulans, polis, itfaiye gibi acil yardımlara tek bir numaradan ulaşılabilecek.

e-Devlet sistemi üzerinden şu anda 435 hizmet verildiğini söyleyen Soylu, İçişleri Bakanlığı’nın daha önce çeşitli işlemler için vatandaşlardan 2857 belge istediğini, ancak 3 yıl süren çalışmalar sonucunda bu belgelerden 2020’sinin artık istenmediğini belirtti. Soylu, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.