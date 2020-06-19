Yeni Kimlikler, Ehliyet ve Banka Kartı Olarak Kullanılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında yakın zamanda yeni kimlik kartları ile ilgili bir müjde vereceklerini söyledi. Yapılan açıklamalara göre yeni kimlik kartları, dört farklı hizmet için kullanılabilecek.

Türkiye bir süre önce, yeni kimlik kartlarına geçiş yaptı. Her ne kadar hala eski kimlik kartlarını kullanan vatandaşların sayısı azımsanamayacak kadar çok olsa da yeni kimlik kartlarının kullanımı da iyiden iyiye yaygınlaşmış durumda. Eski kimlik kartlarına oranla daha küçük olmalarının yanı sıra aynı zamanda daha işlevsel de olan yeni kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda kısa süre sonra yeni kimlik kartlarıyla ilgili bir müjde verileceğini açıkladı.

Yeni kimlik kartlarının bir elektronik çipi bulunuyor ve bu elektronik çip, kartların özelleştirilebilmesini sağlıyor. Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre kısa bir süre sonra yeni kimlik kartları, ehliyet ve banka kartı bilgilerini de içerecek. Yani vatandaşlar, kısa bir süre sonra banka kartı ve ehliyetlerini ayrı olarak yanlarında taşımak zorunda kalmayacaklar.

Yapılan açıklamalara göre yeni kimlik kartları birden çok işlemde kullanılabilecek. Vatandaşlar, yeni kimlik kartları ile banka kartı ve ehliyet bilgilerinin yanı sıra SGK ve e-imza hizmetinden de faydalanabilecek. Yani vatandaşlar, 4 farklı hizmete tek bir kart üzerinden erişebilecekler. Ancak bu uygulamaların ne zaman gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Bakan, konuyla ilgili olarak "Yakın zamanda" demekle yetindi.

Yeni kimlik kartlarındaki çoklu işlev uygulamasının vatandaşların işlerini kolaylaştıracağı aşikar. Zira bu uygulama kullanıma sunulduktan sonra vatandaşların cüzdanları gerçek manada boşalacak. Çünkü vatandaşlar, kimlik kartlarının içine ehliyet ve banka kartı gibi bilgilerini yükletebilecekler. Ayrıca bu sayede, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde de ayrı olarak ehliyet göstermeye gerek kalmamış olacak.